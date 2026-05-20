Povišene razine zračenje razotkrile Ruse: Putin priprema novu ofenzivu? 'Mogli bi uvući Bjelorusiju'

Ruski projektili naoružani bojevim glavama sa osiromašenim uranijem otkriveni su nakon napada na ukrajinsku Černihivsku oblast prošlog mjeseca, priopćila je Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) u srijedu, prenosi Kyiv Independent.

Povišene razine zračenja otkrivene su u neeksplodiranoj raketi zrak-zrak R-60, koja je bila postavljena na modificirani bespilotni zrakoplov Geran-2 i koju su ruske snage koristile za ciljanje ukrajinskih helikoptera i zrakoplova u misijama protuzračne obrane.

SBU je priopćio da su izvor zračenja bili projektili sa osiromašenim uranijem, točnije uranijem-235 i uranijem-238.

Što je osiromašeni uranij?

Osiromašeni uranij je nusproizvod obogaćivanja uranija. Otprilike je dva i pol puta gušći od čelika, što ga čini posebno učinkovitim za probijanje teškog oklopa na bojnom polju.

SBU je, zajedno s jedinicama Državne službe za hitne slučajeve i Ukrajinskih oružanih snaga, osigurao bojevu glavu projektila i prevezla je u skladište radioaktivnog otpada.

Rusi spremaju novu ofenzivu?

Kako javlja Kyiv Independent, Rusija možda priprema novu ofenzivu protiv sjeverne Ukrajine, uključujući Černihivsku regiju i glavni grad Kijev, potencijalno uz dublje uključivanje Bjelorusije, rekao je 20. svibnja predsjednik Volodimir Zelenski.

Upozorenje odražava rastuću zabrinutost u Kijevu da bi Moskva mogla pokušati otvoriti novu frontu sjeverno od glavnog grada te pritom uključiti u rat Bjelorusiju - bliskog ruskog saveznika koji graniči s Ukrajinom na sjeveru.

"Zajedno s našim vojnim vodstvom, obavještajnim službama, Službom sigurnosti Ukrajine i Ministarstvom vanjskih poslova detaljno smo razgovarali o najnovijim događajima na bjelorusko-brjanskom smjeru", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

"Upravo odatle Rusi razmatraju scenarije za dodatne napade protiv Ukrajine - usmjerene na naše sjeverne regije, naš Černihivsko-kijevski smjer."

Zelenski je rekao da je Ukrajina već izdala vojne naredbe za jačanje obrane u regiji i da poduzima šire preventivne mjere.

"Naravno, već radimo na jačanju naše obrane u ovom području. Vojnom zapovjedništvu izdane su relevantne upute, ali odvojeno poduzimamo i preventivne korake u vezi s Bjelorusijom i određenim dijelovima Rusije iz kojih dolazi prijetnja“, rekao je.

Kijev također nastoji povećati diplomatski pritisak na Bjelorusiju i bliže koordinirati s međunarodnim partnerima, rekao je Zelenski.

"Očekujem da će ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova biti što aktivnije u svojim diplomatskim naporima u vezi s Bjelorusijom: moramo povećati pritisak i ojačati koordinaciju s našim partnerima“, rekao je. "Iskreno, već je prilično iritantno što se Ukrajina stalno suočava s ovakvom prijetnjom - da bi u nekom trenutku Rusi mogli uvući Bjelorusiju u širenje rata. Moraju shvatiti: uslijedit će posljedice za njih i bit će značajne.“

Upozorenje Zelenskog dolazi usred kontinuirane vojne koordinacije između Minska i Moskve, uključujući nedavne nuklearne vježbe nuklearnog koje je Bjelorusija najavila 18. svibnja. Bjelorusko Ministarstvo obrane priopćilo je da su vježbe namijenjene "poboljšanju spremnosti oružanih snaga za korištenje modernih sredstava za uništavanje, uključujući specijalno streljivo“.

