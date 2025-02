Tomašević o maksimirskom stadionu: 'Jeftinije nam je bilo krenuti ispočetka'

Kada će kamen temeljac i ostale detalje oko Nacionalnog stadiona doznaje reporter Mario Jurič koji razgovara sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

Riješimo najprije dilemu oko veličine stadiona. Je li trebao biti veći?

Nismo mi to iz prsta izvukli, nego smo se i Vlada i Grad konzultirali sa korisnicima stadiona, to su Dinamo i Hrvatska nogometna reprezentacija. Smatramo da je ovo optimalna veličina, 35.000 mjesta. Ona zadovoljava te najviše kategorije UEFA-e, a treba znati i da se eksponencijalno povećavaju cijene stadiona kako povećavate broj mjesta. U tom smislu su i troškovi održavanja onda puno veći i nisu sve utakmice jednako atraktivne kroz kalendar tijekom godine.

S Vladom ste dogovorili 50:50 ulaganja. Hoće li biti novca i kako će to funkcionirati?

Ponosan sam da sam dao svoj doprinos da se riješi problem o kojem se priča više od 40 godina. Maksimirski stadion je stariji od sto godina, a 90-ih je počela takozvana obnova u koju je ulupano 120 milijuna eura, u ovu ruinu nefunkcionalnu. Postao je rupa bez dna i u tom smislu, da idemo dalje u ovu obnovu, ne bismo nikada završili, a potrošili bismo stotine milijuna eura. Idemo graditi novi stadion, prema novim standardima i on će biti jeftiniji nego da idemo završiti ovu rupu bez dna.

Koja je granica ulaganja u ovaj stadion?

Oko 175 milijuna eura bez PDV-a. Naručili smo studiju koja je analizirala oko 50 stadiona u Europi koji su izgrađeni u zadnjih 20 godina i ovo je neka prosječna cijena koju predviđamo uz inflaciju kada počnu radovi krajem 2026. godine. Opus Arena je bila 6000 eura po stolcu, a kada govorimo o ovim većim stadionima, ovaj koji je nekidan otvoren u Liverpoolu, oko 52.000 sjedala, skoro milijardu eura.

Zanimljivo je da će cijeli stadion financirati građani. Dakle, novac nije problem?

Bilo je u vašem prilogu 'treba graditi vrtiće' - to radimo, gradimo vrtiće, škole, mostove, podvožnjake, obnavljamo vodovodnu infrastrukturu, kupujemo tramvaje tako da ima novca, gradimo i bazene. Što se tiče javne investicije, samo da to još objasnim, bila je ideja da vidimo, da li kroz jedan šoping centar bi to bilo komercijalno isplativo privatnom investitoru - da u potpunosti financira samu kapitalnu investiciju stadiona međutim, povrat investicije kroz studijsku analizu se pokazalo da je tek nakon 40-ak godina i za to, naravno, nema zainteresiranih investitora. Želim naglasiti da je bila i eventualno opcija da idemo u javno-privatno partnerstvo, međutim sjetimo se kako je to prošlo za zagrebačku Arenu, za pročistač otpadnih voda. Tu imate situaciju da bi i dalje morali iz proračuna isplaćivati godišnju naknadu.

Gradnja stadiona se poklopila baš pred izbore, tri mjeseca prije izbora, nije predizborni trik?

Ne. Prije godinu dana smo potpisali sporazum kojim je riješen imovinsko-pravni spor nakon dugih 27 godina između Vlade, Grada i Zagrebačke nadbiskupije, bavili smo se ovim modelima financiranja, shvatili smo da bi javno-privatno partnerstvo bilo javni rizik i da je ovo jeftinije, da idemo direktno u javnu investiciju. A budući da je i gradski stadion i stadion od nacionalnog značaja, mislimo da je korektno da to bude 50:50.

Cijeli razgovor s gradonačelnikom pogledajte u videu.

