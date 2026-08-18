Petra Meštrić otkrila zašto nema djecu: Moj partner se ne vidi u braku, a publika joj poručila jedno

Različite želje i pritisak okoline

U isječku iz podcasta, koji je RTL Hrvatska podijelio na svom Instagram profilu, 33-godišnja Meštrić iskreno je odgovorila na pitanje vidi li se jednog dana u braku. Iako je potvrdila da želi obitelj, otkrila je ključnu prepreku u ostvarenju te želje. 'On se ne vidi kao obiteljski čovjek, ne vidi se u braku...', rekla je o svom sadašnjem partneru, dodavši kako joj je to kompleksna situacija. Njezine riječi odjeknule su snažno jer dotiču duboko ukorijenjena društvena očekivanja u Hrvatskoj. Iako se prosječna dob za sklapanje prvog braka pomiče prema kasnijim godinama - za žene gotovo 29, a za muškarce 32 godine - pritisak da se u tridesetima treba 'smiriti' i zasnovati obitelj i dalje je prisutan. Petrina priča tako je postala ogledalo dilema s kojima se suočavaju mnoge žene njezine generacije, balansirajući između osobnih želja i partnerskih odnosa koji ne idu uvijek u istom smjeru.

'Otiđi iz tog odnosa': Gledatelji bez dlake na jeziku

Otvorenost s kojom je Meštrić podijelila svoju intimnu situaciju izazvala je snažnu empatiju, ali i niz direktnih savjeta u komentarima ispod objave. Gledatelji nisu štedjeli riječi, a dominantan je bio stav da bi trebala prekinuti vezu koja ne ispunjava njezine životne ciljeve. 'Godine ti prolaze uz nekoga tko ne želi isto što i ti. Neće se on promijeniti radi nikoga', glasio je jedan od komentara s najviše slaganja. Mnogi su joj poručili da sebe i svoje želje stavi na prvo mjesto. 'Problem je u tome sta je novinarka pita Jel se ti vidis? A ona odgovara Moj partner se ne vidi… Automatska greška…ona triba znat sta ona zeli i to stavit na prvo misto', primijetila je jedna korisnica. Drugi su bili još izravniji, sugerirajući da ne gubi vrijeme: 'Šta će ti čovek koji ne želi porodicu? Nemoj se nadati da će se on promeniti... Muškarac se neće promeniti ni u kom pogledu zbog žene.' Neki su otišli i korak dalje, spekulirajući kako je njezin partner 'već oženjen'.

Foto: RTL

Ispovijest Petre Meštrić u RTL-ovom podcastu pokazala je kako osobne priče javnih osoba mogu otvoriti prostor za važan društveni dijalog. Reakcije publike jasno su pokazale koliko je tema neusklađenih životnih planova unutar partnerskih odnosa relevantna i koliko snažne stavove izaziva, potvrđujući da su pitanja ljubavi, braka i obitelji i dalje u središtu javnog interesa. Gledaj cijelu epizodu podcasta 'Spill the tea' na RTL.hr i platformi Voyo.