Preminuo je Milenko Ognjenović: Glumac koji je 45 godina bio srce osječkog kazališta

U Osijeku je u 81. godini preminuo Milenko Ognjenović, istaknuti glumac koji je gotovo pet desetljeća činio samu srž Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, prenosi Facebook stranica Osijek info. Cijeli svoj radni vijek posvetio je toj kazališnoj kući i gradu Osijeku, a publika će ga pamtiti kao toplog, iskrenog i izuzetno uvjerljivog umjetnika.

Kroz punih 45 godina vjernosti istoj kazališnoj kući, nanizao je nevjerojatne brojke: odigrao je više od dvije tisuće predstava i oživio preko stotinu različitih likova. Njegov talent prepoznali su i cijenili najvažniji domaći redatelji, a publika ga je brzo zavoljela prateći ga u naslovima velikana svjetske i domaće književnosti, od Shakespearea i Čehova do Brešana i Machiavellija.

Veliki trag u drami i glazbi

Posebno se istaknuo u djelima Miroslava Krleže. Ostvario je zapažene uloge u predstavama „Gospoda Glembajevi“, „Vučjaku“, „Ledi“, „Kraljevu“ i „Putu u raj“. Osim u dramskim predstavama, Ognjenović je bio vrlo uspješan u glazbenom programu kazališta. Publika i danas pamti njegove uloge u operama, operetama i mjuziklima, a istaknuo se i u mnogobrojnim mjuziklima.

Emotivni oproštaj na kraju karijere

Službeni oproštaj od pozornice dogodio se 2011. godine uz izvedbu predstave „Šokice“. Bio je to emotivan trenutak u kojem su mu kolege i sugrađani dugim pljeskom zahvalili za sav trud i ljubav koje je uložio u osječku kulturu. Milenko Ognjenović nije bio samo glumac s dobrim ulogama, bio je blizak publici, zbog čega su ga Osječani izuzetno voljeli.