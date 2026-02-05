FREEMAIL
Čuju li se svadbena zvona? Ksenija i Josip otkrili planiraju li vjenčanje: 'Jači smo nego ikad'

Čuju li se svadbena zvona? Ksenija i Josip otkrili planiraju li vjenčanje: 'Jači smo nego ikad'
Foto: Privatni Album

Par koji je dokazao da je ljubav moguće pronaći i pred kamerama sada je za naš portal otkrio hoće li uskoro stati i pred oltar

5.2.2026.
10:19
Irena Grgić
Privatni Album
Ponekad se čini da prava ljubav postoji samo u bajkama, no Ksenija i Josip Đ. iz RTL-ova showa Ljubav je na selu dokaz su da se i pred kamerama može pronaći veza koja traje. Par je već tijekom snimanja pokazao iskrenu povezanost, a nakon završetka emisije njihova ljubavna priča nastavila se i u stvarnom životu. U razgovoru za Net.hr otkrivaju trenutak kada su shvatili da njihova veza nije samo TV priča, kako održavaju ljubav unatoč udaljenosti, ali i planove za zajednički život u Baranji, te što najviše cijene jedno kod drugoga.

 

Foto: Privatni Album

 

'Jači smo nego ikad'

U kojem trenutku ste shvatili da je vaša veza više od TV priče?

Nakon snimanja kad smo se maknuli od kamera, shvatili smo koliko nam je zapravo stalo jedno do drugoga i koliko nam je zajedničko vrijeme dragocjeno. To je samo još više produbilo našu povezanost.

Kako danas izgleda vaš odnos nakon što je završilo snimanje showa?

Napredujemo, uživamo i čuvamo jedno drugo. Danas smo jači nego ikad.

 

Foto: Privatni Album

 

'Ljubav je jača od kilometara'

Što vam je najveći izazov otkad ste zajedno?

Veza na daljinu je izazov, ali ljubav je jača od kilometara. Biramo se svaki dan, stojimo jedno uz drugo i zajedno rastemo. Sve ostalo je samo udaljenost.

Planirate li uskoro preseljenje i zajednički dom, gdje se vidite?

Planiramo naše zajedničko useljenje u Baranji i veselimo se svemu što dolazi. Naš put je jasan – zajedno.

Kako su vaši najbliži reagirali na vašu vezu?

Naši najbliži su reagirali fenomenalno i to nam znači sve.

Foto: Privatni Album

 

Čuju li se svadbena zvona?

Razmišljate li o braku ili proširenju obitelji?

Zajednički život u Baranji je pred nama... hoće li Josip iznenaditi prstenom? Nada uvijek ostaje. 

Što najviše cijenite jedno kod drugoga?

Josip kod mene cijeni iskrenost i uvijek mi je podrška. A ja kod Josipa pronalazim sigurnost, podršku i nekoga tko mi svaki dan uljepša.

Foto: Privatni Album

 

Kako vas je sudjelovanje u showu promijenilo, pojedinačno i kao par?

Pojedinačno, ljubav nas je promijenila – mene u ispunjenu i sretnu ženu, a Josipa da ponovno prepozna neku svoju stranu na koju je davno zaboravio. Zajedno smo se promijenili na najbolji mogući način – kao par smo jači, ispunjeniji i sretniji nego ikad.

 

Ljubav Je Na SeluRtl
