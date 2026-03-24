Dottie otkrila velike novosti na ljubavnom polju: 'Upoznala sam zaista posebnog nogometaša'

Nakon što je simpatična Kanađanka Dottie osvojila gledatelje u 18. sezoni showa Ljubav je na selu, njezina veza s Hrvatskom nije završila pred kamerama, naprotiv, tek je tada postala još snažnija.

Dottie trenutačno uživa u opuštenom obiteljskom odmoru u kanadskoj Britanskoj Kolumbiji, no mislima je i dalje često u Hrvatskoj u kojoj i dalje pokušava pronaći svoj budući dom.

“Dala sam ponudu za jednu nekretninu, ali nažalost nije bilo suđeno. Obitelji nije bilo ugodno prodati je strancu bez hrvatskih korijena, što u potpunosti razumijem i poštujem”, iskreno je priznala za RTL.hr.

Unatoč tome, optimizam joj ne nedostaje.

“Nisam obeshrabrena, kad dođe pravo vrijeme i prava nekretnina, zvijezde će se poklopiti”, poručila je.

Dottie i dalje svakodnevno prati oglase i već planira nove korake. Već sljedeći mjesec ponovno dolazi u Hrvatsku, gdje će nastaviti razgledavati nekretnine, ali i istražiti opcije dugoročnog najma.

Zaiskrilo s nogometašem

No, Hrvatska joj nije donijela samo planove vezane uz nekretnine već i jedno posebno poznanstvo.

“Prije nego što sam otišla, upoznala sam zaista posebnog nogometaša koji me podsjetio kako je to istinski zaiskriti s nekim”, otkrila je, iako je naglasila da je trenutačno i dalje slobodna.

I dok uživa u svojoj neovisnosti, priznaje kako je otvorena za novu ljubav.

“U potpunosti uživam u svom životu, putovanjima i vremenu s obitelji i prijateljima. Znam da je moja sljedeća velika ljubav negdje vani”, kaže.

Planira povratak u Hrvatsku

Povratku u Hrvatsku posebno se veseli.

“Jedva čekam nastaviti svoja istraživanja, avanture, učenje i ljubavnu aferu s vašom nevjerojatnom zemljom”, poručila je za RTL.hr.

Svoje emocije dodatno je podijelila i na društvenim mrežama, gdje je objavila fotografiju s odmora uz dirljivu poruku:

“Bez obzira kamo idem, sjećanja na Hrvatsku uvijek me okružuju. Šaljem puno ljubavi svim svojim prijateljima i obožavateljima iz ‘Ljubav je na selu’, posebno svojim ‘sestrama suprugama’ Jelici, Slađi, Iris i, naravno, Josipu. Zahvalna sam za svu onu urnebesnu zabavu koju smo imali na Scubi.”

