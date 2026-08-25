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Misterij iznad Rusije: Američki vojni avion sletio u Moskvu, nitko ne zna zašto

Misterij iznad Rusije: Američki vojni avion sletio u Moskvu, nitko ne zna zašto
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Foto: APFootage/Alamy/Profimedia

C-17 Globemaster III veliki je vojni transportni zrakoplov koji američko ratno zrakoplovstvo koristi za prijevoz tereta i vojnika, ali i za određene VIP i diplomatske misije

25.8.2026.
14:25
danas.hr
APFootage/Alamy/Profimedia
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Američki vojni transportni avion C-17A Globemaster III u utorak je sletio u moskovsku zračnu luku Vnukovo, pokazuju podaci o praćenju leta koje je objavio Flightradar24.

Zrakoplov s pozivnim znakom REACH4555 poletio je iz Rige oko 8.50 sati po moskovskom vremenu, a u Vnukovo je sletio oko 10.04 sati, piše Defence blog.

Za sada nema službenog odgovora zašto je američki vojni avion stigao u Moskvu.

Ni američko ratno zrakoplovstvo ni američko Ministarstvo rata nisu javno objavili svrhu leta niti razlog zbog kojeg je zrakoplov upućen u Moskvu.

Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je let bio povezan s takozvanim "SECDEF support codeom", odnosno oznakom koja bi mogla upućivati na logističku potporu putovanju ili aktivnosti povezane s vodstvom Ministarstva rata.

Međutim, ta informacija nije potvrđena.

Rijetka pojava od početka rata u Ukrajini

C-17 je 22. kolovoza poletio iz baze Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst u saveznoj državi New Jersey te sletio u Joint Base Charleston u Južnoj Karolini.

Dan kasnije letio je iz Charlestona prema bazi Joint Base Andrews u Marylandu, a potom nastavio prema Rigi. Iz Latvije je u utorak krenuo prema Moskvi.

Misterij iznad Rusije: Američki vojni avion sletio u Moskvu, nitko ne zna zašto
Foto: Flightradar24

Dolazak američkog vojnog transportnog zrakoplova u Moskvu privukao je veliku pozornost zbog trenutačnih odnosa Washingtona i Moskve.

Zračna luka Vnukovo, inače treća najprometnija zračna luka u Rusiji, tijekom rata u Ukrajini povremeno je služila za diplomatske i vojne letove.

Ipak, izravni letovi američkih vojnih zrakoplova na ruski teritorij od početka rata 2022. godine iznimno su rijetki.

C-17 Globemaster III veliki je vojni transportni zrakoplov koji američko ratno zrakoplovstvo koristi za prijevoz tereta i vojnika, ali i za određene VIP i diplomatske misije.

Za sada nije poznato tko je bio u zrakoplovu, zbog čega je stigao u Moskvu, koliko će se ondje zadržati niti je li njegov dolazak povezan s eventualnim diplomatskim ili vojnim razgovorima.

Američki Vojni ZrakoplovMoskva
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