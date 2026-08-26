Lana o njihovom TikTok uspjehu, a Martica o braku: 'Ljubav, poštovanje i malo seksa'

Lana Vidov (26) i njezina baka, koju pratitelji na društvenim mrežama poznaju kao Marticu (83), svojim su spontanim razgovorima, ljubavnim savjetima i humorom privukle pažnju brojnih korisnika TikToka. Iako Lana živi u Zadru, gotovo svakodnevno odlazi u obližnje Bibinje, gdje živi njezina baka, pa su njihove zajedničke kave postale neizostavan dio dana. Iako njihovi videi danas nasmijavaju mnoge, iza njih ne stoje scenariji ni pomno osmišljeni planovi. Lana i Martica otkrile su nam tajne svog posebnog odnosa i kako je njihova TikTok priča uopće započela, a od Martice smo doznali i recept za dug i sretan brak.

Za početak, možete li se ukratko predstaviti našim čitateljima? Kako biste svaka opisale sebe u nekoliko rečenica?

Martica: Ja svakoga volim i svakoga poštujem. Tko dođe u moju kuću, dobro mi dođe. Volim muža da mi ljubav pruža. Dica su mi sritna i to mi je najveći dar. Ja sam vesela žena i volim pivati, jesti i piti.

Lana: Ja sam odrasla uz Marticu tako da su i za mene veselje i humor najbolji opis. Poštenje i veselje Martičin je glavni slogan.

Kada biste jedna drugu morale opisati u tri riječi, koje bi to bile i zašto?

Martica: Lipa, dobra, poslušna. Kome triba pomoći nešto nositi ti mu uvik pomogneš. Sad smo did i ja sami i uvik nam dođeš i skuhaš. Nikad mi ružnu rič nisi rekla. Puno puta sam se krivo našalila, ali moja unuka meni sve oprosti.

Lana: Vesela, slatka, puna ljubavi. Najveća srića joj je kad mi dođemo, vidim iskreno oduševljenje i to me ispunjava. Tako malo napravim, a tako je sritna.

Kako biste opisale svoj odnos? Jeste li oduvijek bile toliko bliske ili se ta povezanost s godinama još više produbila?

Lana: Uvik smo bile jako povezane, ali smo kroz proteklih nekoliko godina postale vrlo bliske, koliko zbog tiktoka, toliko i zbog moje samostalnosti te povratka u Zadar i mogućnosti da ju posjetim svaki dan.

Koja vam je najdraža zajednička uspomena koju ćete pamtiti cijeli život?

Martica: Kad si bila beba dolazila si samo meni uz svoju mamu i to mi je baš posebno.

Lana: Teško je izabrati jednu uspomenu koja mi je najdraža. Svaki dan se vidimo i pijemo kavu, uz koju se šalimo i smijemo do suza. Sada cijenim te trenutke i kava kod bake mi je najdraži dio dana. Kada sam bila manja voljela sam sa sestrom prespavati kod bake i djeda. Svaku večer smo igrali na karte, a ujutro bi nas u 8 čekao doručak na stolu.

Bako Martice čini se da uvijek imate spreman odgovor na sve. Jeste li takvi bili cijeli život ili ste s godinama postali još izravniji?

Kad sam se iz matere rodila već sam počela pričati i nisam stala. Cili život sam takva, spremna na sve. Uvik sam se znala snaći. Bilo nas je 10-ero dice doma i morala sam se nekako izboriti za riječ, a i za sve drugo.

Lana kako si uopće došla na ideju da počneš snimati videe s bakom? Je li ju bilo teško nagovoriti ili je odmah pristala?

Iskreno, sve je krenulo sasvim slučajno. Baka i ja smo se često snimale iz zezancije, ali sam te videe u početku stavljala samo na bliske prijatelje na Instagramu. Onda mi je jedan prijatelj rekao: „Zašto ti ovo ne bi objavila javno?“, jer je mislio da bi se ljudima svidjelo. Poslušala sam ga i tako je zapravo sve krenulo. Baka u početku nije bila baš sigurna oko toga i trebalo joj je malo da se opusti pred kamerom. Sad nam je to postala neka naša svakodnevna zabava, a i ne mogu je držati samo za sebe. Drago mi je kada ljudi shvate što želimo preniti. Također, kada pročitam sve divne komentare i koliko pojedinim ljudima znače naši videi, dobijem motivaciju da još više snimam.

Vaši videi često djeluju potpuno spontano. Koliko toga je unaprijed isplanirano, a koliko se prepušta bakinim reakcijama?

Sve je spontano! I kad nešto triba reći, nemoguće je to izvući iz nje. Ako ne uhvatiš trenutak ni nećeš…

Koliko baka Martica zapravo razumije svijet društvenih mreža? Pita li te ponekad kakve su reakcije ljudi ili želi pročitati komentare nakon što objaviš video?

Ne razumije u potpunosti, ali jasno joj je da se nešto dešava. Ljudi prepoznaju i nju i dida pa ih to malo zbuni. Da, ponekad čitamo skupa komentare i ne bude joj jasno da se ljudi obraćaju baš njoj. Često me pita: „Kako oni znaju ko sam ja Lana?”. Također, kad joj kažu ”Martica” od srca se nasmije jer zna da se samo nas dvije tako međusobno zovemo, to nije njezino pravo ime. Svi naši videi su zapravo jedna velika uspomena za mene, tako da nije ni potrebno da ona razumije. Meni je samo drago da se nas dvije družimo i skupa smijemo.

Bako Martice kada vam je Lana prvi put rekla da bi vas voljela snimati za društvene mreže, što ste pomislili? Jeste li odmah pristali ili ste bili pomalo skeptični?

Ma ona može sa mnom raditi što god oće. Sve joj virujem. Kao što i nju savjetujem, drago mi je da me i drugi malo poslušaju i da nekome moja rič pomogne.

Često se kroz vaše videe provlače ljubavni savjeti i komentari o vezama. Što mislite, što mladi danas najčešće rade pogrešno u ljubavi?

Martica: Mladi ne idu baš pravim putem, idu di ne triba. Previše olako shvaćaju partnera i život. Dido uvik govori da sam ga puno zavlačila, ali mislim da je to čar veze, ljubavi i braka. Napisao je puno pisama i prešao puno kilometara samo za jedan moj osmijeh. Kad mi Lana danas kaže da sve rade preko mobitela…. Ma nema tu romantike… izgubiš mobitel i nemaš ništa, a vidi moja pisma, sva su tu...

Vi i dida zajedno ste prošli toliko toga. Što mislite da je tajna dugog i sretnog braka?

Martica: Poštovanje jednog prema drugom, ljubav, a i malo seksa.

Dido: Mora biti kompromisa, bez njega nema dugog zajedničkog života ni velike ljubavi… što ću dodati kad Martica sve zna.

U vašim videima često se pojavi i dida. Kakvu on ulogu ima u cijeloj vašoj priči i kako gleda na sve što se događa?

Dido: Ja volim da ona mladima priča svoje šale i starinske priče. Neko će se smijati, a neko će zamjeriti, to je tako. Kad vidim da su njih dvi sritne i da se smiju i ja sam sritan.

Što biste poručile drugim bakama i unucima o važnosti zajednički provedenog vremena?

Lana: Baka će vam dati najbolje i najiskrenije savjete, nemojte ih ignorirati. Sad kad više niko ne doživljava starije kao autoritet, bake moraju pronaći način kako da dođu do mladih. Moja Martica je to postigla dobrim srcem i dobrim humorom. Cijenim svaki trenutak i često dođem, iako nisam od volje, jer znam da će me ona samo svojim pogledom oživiti.

Martica: Sad je skroz drugo vrime, prije je baba u kući glavna bila i svi su je slušali, sad baš i nije tako… Unuci su puno u školama i educiraju se zbog čega bake slabo vide unučad. Dica nemaju vrimena kao prije i bakama to fali… Ljudi moji, volite se i smijte skupa, život je kratak!

Kada bi našim čitateljima morali dati jedan savjet, koji bi to savjet bio?

Martica: Budite dobri, pošteni, svak će vas cijeniti ako ste od rići. Cure vodite računa o svom ponašanju, stisni gaj pa ne daj, kao što kažem svojoj Lani.