Roditelji djeci platili 1100 eura za maturalac u Barceloni, a kad tamo šok: 'Plače mi se, hoću doma'

Maturalno putovanje u Barcelonu, koje je trebalo biti jedno od najljepših iskustava srednjoškolaca, prema tvrdnjama roditelja dubrovačkih učenika pretvorilo se u veliko razočaranje i stres. Za putovanje su platili oko 1100 eura po učeniku, a sada tvrde da njihova djeca nisu dobila smještaj koji im je bio obećan programom.

Riječ je o učenicima Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, a putovanje je organizirala turistička agencija Perla svjetska putovanja.

Prema riječima roditelja koji su se obratili Dubrovačkom dnevniku, učenici i profesori nisu smješteni u hotel koji je bio predviđen programom, već u zamjenske objekte. Roditelji tvrde da su uvjeti u njima izrazito loši.

"Djeca koju smo poslali u Barcelonu doživjela su šok i razočaranje. Roditelji su platili putovanje po 1100 eura, a djeca i profesori nisu smješteni u hotel koji je bio predviđen, već u pomoćne pansione gdje su, prema onome što nam djeca govore, nehumani higijenski uvjeti", kazao je jedan od roditelja.

'Djeca su umorna, gladna i žedna'

Prema tvrdnjama roditelja, učenici su nakon dolaska dugo čekali na smještaj, a dio vremena proveli su u hodnicima zamjenskog hotela.

"Djeca su dan i noć provela u hodniku zamjenskog hotela, umorna, gladna i žedna. Roditelji su u očaju zvali agenciju, ali oni nisu odgovarali na pozive, poruke ni mailove. Sve što je agencija ponudila, ništa od toga nije ostvareno", tvrdi roditelj.

Roditelji navode i niz problema sa smještajem. Prema njihovim tvrdnjama, učenici su sami mijenjali prljavu posteljinu, dok su se u sobama navodno mogli vidjeti dlake i insekti. Tvrde i da nije bilo vode za piće, da se iz toaleta širio neugodan miris urina te da se učenici nisu mogli tuširati ni nakon dva dana.

"Sobe su nevjerojatno loše kvalitete, sve je smrdjelo na vlagu i ustajalost. Roditelji su toliko uznemireni da dva dana ne spavamo. Ovo je toliki stres. Ta su djeca radila dva mjeseca, kao i mnogi roditelji, da bi si uopće mogli priuštiti ovo putovanje", rekao je jedan od roditelja.

'Ovo je mučenje, ne ekskurzija'

Koliko je situacija teško pala učenicima, možda najbolje pokazuje poruka koju je jedno dijete poslalo roditelju.

"Plače mi se, hoću doma, dosta mi je više, ne uživam niti malo, znači niti malo. Ovo nije ekskurzija, ovo je mučenje", stoji u poruci.

Roditelji sada traže odgovore od organizatora putovanja i škole te žele znati zbog čega učenici nisu dobili smještaj koji je bio predviđen programom.

Agencija na internetu ima ukupnu ocjenu 2,9. Među recenzijama postoje i pozitivna iskustva, uključujući pohvale vozačima i djelatnicima, no ima i negativnih ocjena u kojima se pojedini korisnici žale upravo na maturalna putovanja i promjene dogovorenog smještaja, piše Dubrovački dnevnik.