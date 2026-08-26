Otac Sergeja Jakirovića otkrio emotivan razlog zbog kojeg nije otišao na Wembley: 'Bila mi je sve'

Sergej Jakirović nastavlja pisati povijest. Nakon što je ljetos slavio protiv Middlesbrougha na Wembleyju i izborio Premier ligu, proteklog je vikenda upisao jednu od najvećih pobjeda u svojoj trenerskoj karijeri. Na otvaranju Premier lige pao je veliki Manchester United.

Veliki je to uspjeh za bivšeg trenera Dinama i Rijeke, a za Reprezentaciju.ba komentirao ga je njegov otac Enver:

"Tužan sam u posljednje vrijeme otkako sam ostao bez supruge koja mi je bila sve, pa zbog toga nisam ni bio na Wembleyju. I Sergej je bio vezan za nju. Ona je živjela za njegovu karijeru, sve je pratila. Kada je preminula, Sergej je bio u Dinamu, imao je utakmicu i pitao me: ‘Stari, što ću, što da radim?’ Rekao sam mu: ‘Ništa, sine. Vratiti je ne možemo. Profesionalac si. Idi u Rijeku, pobijedi i prvak si'", rekao je Jakirović stariji pa nastavio:

"Ja sam u nogometu dugih 60 godina, nije to malo. Pratim sve, stalno se Sergej i ja čujemo, razmjenjujemo mišljenja… Ali, vjerovali ili ne, ni na jednoj utakmici nisam bio. Ni Zrinjskog, ni Rijeke, ni Dinama, kamoli sada u Engleskoj. Rekao sam Sergeju: ‘Kupi mi veliki televizor, ja ću od kuće to polako.’ To je sve iza mene", kaže Enver Jakirović, koji je i sam bio respektabilni nogometaš. Igrao je na poziciji vratara, a najdublji trag ostavio je u Metkoviću, iako je igrao i za Velež.

"Čujte, mene su u Metkoviću svi prihvatili, zavoljeli su me, a i ja njih. Tu sam se oženio, stvorio obitelj, stekao prijatelje, dobio posao i stan. U ono vrijeme to je bila velika stvar i za mnoge poznatije igrače. I ja sam bio zadovoljan", kaže Jakirović, čiji su unuci također nogometaši:

"Leon je dobar momak, ima glavu dobru… Igra za U19 reprezentaciju Hrvatske, u Interu je. Bože, da ga zdravlje posluži, a čut će se svakako i za mlađeg Matiju, koji je golman u Dinamu", zaključio je Jakirović stariji razgovor s bosanskim medijima.