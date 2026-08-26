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AZIJSKA PUSTOLOVINA /

Tko su kandidati showa 'Asia Express' koji će s eurom na dan proputovati Aziju

Tko su kandidati showa 'Asia Express' koji će s eurom na dan proputovati Aziju
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Foto: voyo

Najiščekivaniji TV spektakl jeseni, ‘Asia Express: Zmajeva ruta’, stiže na RTL i platformu Voyo.

26.8.2026.
12:45
Hot.hr
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Devet parova poznatih lica upustit će se u avanturu života, putujući tisućama kilometara kroz tri azijske zemlje.  Njihov jedini alat za preživljavanje bit će snalažljivost jer na raspolaganju imaju samo jedan euro po danu. Kroz utrku će ih voditi Antonija Blaće i Ante Travizi.

Tko su kandidati showa 'Asia Express' koji će s eurom na dan proputovati Aziju
Foto: RTL
Tko su kandidati showa 'Asia Express' koji će s eurom na dan proputovati Aziju
Foto: RTL

Test izdržljivosti kroz tri države

Koncept showa, temeljen na svjetski poznatom formatu, natjecatelje stavlja pred najveći izazov dosad. Njihova ruta proteže se kroz Kambodžu, Laos i Tajland, a cilj je što brže stići do odredišta. Bez mobitela, kreditnih kartica i luksuza, parovi će morati sami pronalaziti prijevoz, hranu i smještaj, oslanjajući se isključivo na ljubaznost lokalnog stanovništva. Pritisak utrke, glad i umor testirat će ne samo njihovu izdržljivost, već i čvrstinu međusobnih odnosa, jer u ovoj pustolovini partner je najveća snaga, ali i izvor sukoba.

Tko su kandidati showa 'Asia Express' koji će s eurom na dan proputovati Aziju
Foto: RTL
Tko su kandidati showa 'Asia Express' koji će s eurom na dan proputovati Aziju
Foto: RTL

Devet parova u utrci života

U avanturu dugu 6000 kilometara kreće devet parova spremnih pomaknuti vlastite granice. Među njima je i bivši predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo (60), koji u utrku ulazi s nećakom Ivanom Tokićem (36). Niko, poduzetnik i dragovoljac Domovinskog rata, na nećaka gleda kao na sina kojeg nikad nije imao, a njihov plan je jasan: stric će rješavati logistiku, a nećak zagonetke. U Aziju putuju i influencerica Ella Dvornik s prijateljicom Ines Kordić Miotto, spremne na kaos i dobru zabavu. Svoje prijateljstvo na kušnju će staviti i Borna Kotromanić i Vesna Banović. Gledatelji će pratiti i influencera Luciana Plazibata koji se natječe s ocem Robertom, spajajući mladenačku energiju i vojničku disciplinu. Tu su i influencer Pino Kovačević (Pino Pingvino) s prijateljicom i sportskom nutricionisticom Majom Gržinčić. Obiteljske snage branit će i mlada pjevačica Đana Smajo s majkom Meri, dok će snagu svoje veze testirati par Anita Martinović i Aleksej Škarica. U utrci su i bivša manekenka Luna Valas i bivša Miss Hrvatske Katarina Mamić, koje su za svoju avanturu odabrale nadimak ‘Gazele’, te prijatelji i kolege Gordan Vavan i Tomislav Rubinjoni. Svaki tim ima svoju taktiku i motiv, no samo će jedan par prvi stići do cilja.

Tko su kandidati showa 'Asia Express' koji će s eurom na dan proputovati Aziju
Foto: RTL
Tko su kandidati showa 'Asia Express' koji će s eurom na dan proputovati Aziju
Foto: RTL

Asia Express: Zmajeva ruta’ s emitiranjem kreće ovog rujna, a sudeći po svemu, gledatelje očekuje sezona puna adrenalina, nepredvidivih situacija i emotivnih trenutaka koji će ih zasigurno prikovati uz male ekrane.

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