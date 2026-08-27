Najljepši vodeni biseri Hrvatske: I UN je to konačno prepoznao, njihova zaštita je ključna

Na današnji dan, 27. kolovoza, obilježava se prvi Svjetski dan jezera, dan koji su Ujedinjeni narodi proglasili kako bi podignuli svijest o vitalnoj ulozi koju ovi ekosustavi imaju za život na Zemlji. Jezera su ključna za bioraznolikost, osiguravaju gotovo 90 posto svjetskih površinskih zaliha slatke vode, podržavaju gospodarstvo i turizam te imaju presudnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena. Suočena s prijetnjama poput zagađenja i porasta temperature, njihova zaštita postaje globalni imperativ. Hrvatska, zemlja iznimnih prirodnih ljepota, može se pohvaliti brojnim jezerima koja svojom raznolikošću privlače posjetitelje iz cijelog svijeta. Iako prevladavaju umjetna, ona prirodna, ponajviše vezana uz krške fenomene, predstavljaju istinske bisere prirode.

Hrvatska, riznica vodenog blaga

Od svjetski poznatih Plitvičkih jezera do skrivenih krških fenomena, donosimo pregled deset najvažnijih i najpoznatijih hrvatskih jezera koja svjedoče o nevjerojatnom vodenom bogatstvu Lijepe Naše.

Plitvička jezera: UNESCO-ov dragulj koji se neprestano mijenja

Nezaobilazna na svakom popisu, Plitvička jezera najstariji su i najveći nacionalni park u Hrvatskoj, uvršten na UNESCO-ov popis svjetske baštine. Ovaj jedinstveni sustav od šesnaest kaskadno povezanih jezera, podijeljenih na Gornja i Donja, neprestano se mijenja dinamičnim procesom osedravanja. Boja vode, koja varira od azurne do tirkizno zelene, ovisi o količini minerala, organizama i kutu pod kojim sunčeva svjetlost pada na površinu, stvarajući prizore koji oduzimaju dah.

Vransko jezero kod Biograda: Raj za ptice i najveće prirodno jezero

Najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, Vransko jezero kod Biograda na Moru, ujedno je i park prirode te važan ornitološki rezervat. Ovo plitko i blago boćato jezero, smješteno tik uz jadransku obalu, dom je za više od 250 vrsta ptica, a tijekom seobe i zimovanja ugošćuje stotine tisuća ptica močvarica, što ga čini jednim od najvažnijih močvarnih područja u Europi.

Crveno i Modro jezero: Jedinstveni krški fenomeni Dalmatinske zagore

U blizini Imotskog nalaze se dva jedinstvena hidrološka spomenika prirode.

Crveno jezero, nazvano po crvenkastim stijenama koje ga okružuju, jedna je od najdubljih krških jama na svijetu. Njegove gotovo vertikalne litice čine ga nepristupačnim, no pogled s ruba je veličanstven. S druge strane, Modro jezero, poznato po predivnoj plavoj boji, ljeti je omiljeno kupalište. Zanimljivo je da Modro jezero ponekad potpuno presuši, a na njegovom dnu Imoćani tradicionalno odigravaju nogometnu utakmicu.

Mljetska jezera: Slani zagrljaj otoka

U sklopu Nacionalnog parka Mljet nalaze se dva slana jezera, Veliko i Malo, koja su uskim kanalima povezana s otvorenim morem. Ovaj jedinstveni geološki i oceanografski fenomen nekada su bila slatkovodna jezera. U središtu Velikog jezera smjestio se slikoviti otočić Svete Marije s benediktinskim samostanom iz 12. stoljeća, što dodatno pridonosi čaroliji ovog mjesta i čini ga jednim od najljepših jezera u Hrvatskoj za vikend izlet.

Baćinska jezera: Sedam bisera neretvanskog kraja

Nedaleko od Ploča, u dolini Neretve, smjestilo se sedam krških jezera poznatih kao Baćinska jezera. Riječ je o potopljenim ponikvama čije je dno ispod razine mora. Šest od sedam jezera međusobno je povezano, a okružena su livadama i šumarcima te predstavljaju popularno izletište koje nudi mir, odmor i brojne rekreacijske aktivnosti.

Vransko jezero na Cresu: Skriveni izvor života

Potpuno drugačije od svog imenjaka u Dalmaciji, Vransko jezero na otoku Cresu je slatkovodno jezero i kriptodepresija, što znači da mu je dno na dubini od čak 61 metra ispod razine mora. Ovaj prirodni fenomen od vitalne je važnosti jer opskrbljuje pitkom vodom otoke Cres i Lošinj. Voda u jezeru iznimno je čista, a pristup jezeru strogo je kontroliran kako bi se sačuvala njegova netaknuta priroda.

Prokljansko jezero: Gdje se Krka susreće s morem

Drugo po veličini prirodno jezero u Hrvatskoj, Prokljansko jezero, zapravo je potopljeno ušće rijeke Krke. Ovaj prirodni fenomen karakterizira boćata voda - slana u dubljim slojevima zbog povezanosti s morem, a slatka pri površini. Jezero je bogato ribom i školjkama, a na njegovoj obali smjestila su se slikovita mjesta poput Skradina.

Perućko jezero: Umjetni div na rijeci Cetini

Treće po veličini jezero u Hrvatskoj, Perućko jezero, umjetno je akumulacijsko jezero nastalo na rijeci Cetini za potrebe hidroelektrane. Iako stvoreno ljudskom rukom, savršeno se uklopilo u krški krajolik Dalmatinske zagore. Danas je popularno odredište za ribolov, veslanje i druge sportove na vodi, ali i tihi svjedok povijesti, jer se na njegovom dnu nalaze ostaci potopljenih sela.

Dubravsko jezero: Energetsko srce na rijeci Dravi

Na rijeci Dravi, u Međimurju, smjestilo se Dubravsko jezero, najveće umjetno jezero u Hrvatskoj i drugo najveće jezero u zemlji općenito. Nastalo je izgradnjom brane za potrebe hidroelektrane i danas je važno energetsko postrojenje. Osim svoje primarne funkcije, postalo je popularno mjesto za rekreaciju, ribolov i promatranje ptica.

Lokvarsko jezero: Potopljena dolina Gorskog kotara

U srcu Gorskog kotara nalazi se Lokvarsko ili Omladinsko jezero, umjetno jezero nastalo potapanjem doline s nekoliko naselja. Okruženo gustim šumama, popularno je odredište za ribiče, planinare i sve ljubitelje prirode. Zanimljivo je da se jezero povremeno isušuje radi održavanja, otkrivajući ostatke nekadašnjeg života u dolini.

Raznolikost hrvatskih jezera, od mirnih slavonskih voda do dramatičnih krških ponora, podsjetnik je na dragocjenost i krhkost ovih ekosustava. Obilježavanje Svjetskog dana jezera prilika je da se osvijesti potreba za njihovim očuvanjem kako bi i buduće generacije mogle uživati u njihovoj jedinstvenoj ljepoti.

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