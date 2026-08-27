Vučić je imao posebni zahtjev za Ratka Mladića, ali želja mu je ostala neostvarena

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nekoliko dana prije smrti Ratka Mladića javno je govorio o njegovu teškom zdravstvenom stanju te tvrdio da je od haaških vlasti tražio da mu omoguće posljednje dane provesti u Srbiji. Mladić je danas preminuo u 85. godini u pritvorskoj bolnici u Scheveningenu.

Prema Vučićevim riječima, nakon što je dobio liječničko izvješće, pisanim je putem zatražio da Mladića prebace u bolnicu u Srbiji, piše Kurir. Taj je zahtjev odbijen.

"General Mladić je de facto na samrti. Je li ostalo tjedan ili pet tjedana, svejedno je. Mogli su, kao što su čekali Pavkovića da doslovno dođe do dva tjedna pred smrt pa ga pustili u zemlju, makar da umre tamo gdje je živio i za što se borio", rekao je Vučić nekoliko dana prije Mladićeve smrti.

Kritizirao odluku Haaga

Vučić je pritom kritizirao odluku da Mladiću ne bude dopušten povratak u Srbiju, tvrdeći da je riječ o pitanju humanog postupanja prema teško bolesnom čovjeku.

"Ne razumijem te principe. Tu nema principa, to nema veze ni s njihovim presudama ni s tim što tko misli o generalu Mladiću, ima veze samo s humanim odnosom prema nekom čovjeku", rekao je.

O Mladićevu zdravlju govorio je i u travnju, kada je naveo da je njegovo stanje bilo vrlo teško te da ga u bolnicu više nisu mogli dovesti u sjedećem položaju.

Podsjetimo, Mladić je u Haagu služio doživotnu kaznu zatvora. Pravomoćno je osuđen za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata, teroriziranje građana Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Njegova obrana posljednji je zahtjev za prijevremeno puštanje iz humanitarnih razloga podnijela 18. kolovoza. Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove Graciela Gatti Santana zahtjev je odbila, iako su liječnici naveli da se Mladićevo stanje brzo pogoršava i da je ušao u završnu fazu života.