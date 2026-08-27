Kakva berba hrvatskih nada! Iz Hannovera se vraćaju s pet medalja, dvije su zlatne

U njemačkom Hannoveru završene su prve Europske igre mladih za gluhe, na kojima je Hrvatsku predstavljalo 11 mladih sportaša u atletici, badmintonu, plivanju i stolnom tenisu. Hrvatska delegacija s povijesnog prvog izdanja Igara vraća se s ukupno pet osvojenih medalja.

Prvu povijesnu medalju za Hrvatsku osvojio je Patrik Jambrek, i to zlatnu u bacanju koplja, dok je u istoj disciplini srebro osvojio još jedan hrvatski predstavnik, Ivan Ćubelić. Uspjeh je nastavila i Anja Novosel, koja je u badmintonu osvojila broncu u igri parova s predstavnicom Islanda.

Sjajne rezultate ostvarile su i hrvatske plivačke nade. Fran Marinković osvojio je zlatnu medalju na 100 metara prsno, dok je Paloma Pajić osvojila broncu na 400 metara slobodno. Koliko su hrvatski plivači tijekom Igara bili blizu još većem broju odličja najbolje govori podatak da su Marinković i Pajić zajedno ostvarili čak osam četvrtih mjesta. Zato su Franovo zlato i Palomina bronca, osvojeni posljednjeg dana natjecanja, bili najbolja nagrada za niz odličnih nastupa kojima su se tijekom cijelog tjedna iznova približavali pobjedničkom postolju.

S ukupno pet medalja na prvom izdanju Europskih igara mladih za gluhe, hrvatska se delegacija iz Hannovera vraća s vrijednim rezultatima i važnim međunarodnim iskustvom za novu generaciju mladih sportaša s oštećenjem sluha.