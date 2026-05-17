MASAKR U MODENI /

Pogledajte kako je Talijan zaustavio terorista: 'Pokušao me ubosti u srce i glavu'

Foto: screenshot x

17.5.2026.
12:28
Talijanska premijerka Giorgia Meloni otputovat će u nedjelju u Modenu, dan nakon što je u incidentu u kojem se automobil zaletio u ljude ozlijeđeno nekoliko osoba, rekli su vladini izvori, dodajući da je zbog puta otkazala sastanak s ciparskim predsjednikom u Nikoziji.

Talijanski predsjednik Sergio Mattarella također će otputovati u sjeverni talijanski grad, dodali su izvori.

Tridesetogodišnji muškarac identificiran kao Salim el Koudri, koji je rođen u Italiji i ima marokansko porijeklo, u subotu se automobilom zaletio u mnoštvo u središtu grada i ozlijedio osam osoba, od kojih je četvero teško ozlijeđeno.

Koudri je pokušao pobjeći te je nožem ozlijedio jednog od trojice prolaznika koji su ga pokušali zaustaviti. Policija ga je kasnije uhitila.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka na kojoj se vidi kako su Luca Signorelli, kojeg je el Koudri ozlijedio tijekom hrvanja, te još nekoliko prolaznika, svladali napadača koji je bio naoružan nožem. "Pokušao me ubosti u srce i u glavu," stoji u izjavi Signorellija koja se dijeli na X profilima.

Istraga zbog masakra

Tužiteljstvo u Modeni priopćilo je u nedjelju da se osumnjičenika istražuje zbog masakra i nanošenja tjelesnih ozljeda. U tijeku su napori kako bi se utvrdio motiv njegovih postupaka.

Dodali su da se muškarac u gusto naseljenom središtu grada s više od 180 tisuća stanovnika zalijetao u pješake „neselektivno, nasumično i namjerno”.

"Muškarac je 2022. bio na liječenju zbog problema s mentalnim zdravljem povezanih sa shizoidnim poremećajem osobnosti, nakon čega mu se izgubio trag”, rekao je gradonačelnik Modene Massimo Mezzetti za RaiNews24 kasno u subotu.

Među teško ozlijeđenima dvoje je ostalo bez nogu, a jedna osoba nalazi se u životnoj opasnosti, dodalo je tužiteljstvo.

ModenaItalijaTeroristički Napad
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
