USKOK ušao u Odbojkaški savez! Sporna je mala tvrtka i kontroverzni poduzetnik

Uskok i policija provjeravaju transakcije između Hrvatskog odbojkaškog saveza i male tvrtke Manavi Consulting u kojoj je prokuristi kontroverzni poduzetnik Andrija Kević. Ova informacija je neslužbeno potvrđena za 24sata.

Odbojkaški savez prema pisanju tog medija zadnje dvije godine platio je maloj tvrtki 30 posto za navodno posredovanje za sponzorstvo s Hrvatskom poštom. Od 300.000 eura koje su dobili od Hrvatske pošte, Hrvatski odbojkaški savez je Manaviju proslijedio 112.500 eura.

Viktor Šimunić je objavio i račun od prošle godine kojim je to plaćeno. Postoji sumnja da bi se moglo raditi o fiktivnom poslu jer je Hrvatska pošta za 24sata odgovorila da nikakvih posrednika nije bilo u sklapanju ugovora o sponzorstvu s HOS-om!

Manavi Consulting je lani ispostavio račun u kojem je kao opis navedeno: "Usluge po ugovoru 19. 1. 2024. - HP.d.d.". Iako je bio svibanj, na računu je naveden broj jedan, dakle to je jedini račun koji su dotad izdali. I izgleda posljednji. Prema Fininu servisu, oni su prije nego što im je sjeo novac od Odbojkaškog saveza bili u blokadi 120 dana. Mjesec dana nakon što im je sjela uplata opet su završili u blokadi u kojoj su i danas - oko 290 dana zaredom. Pokrenut je postupak stečaja. U dvije godine je Odbojkaški savez dobio 300.000 eura sponzorstva od Pošte, a od toga je potrošio 112.500 eura na isplatu posredničke naknade tvrtki Manavi i PDV. Iz HOS-a su nam odgovorili da bi 30 posto trebali dobiti i ove godine, kad Pošta opet isplati 150.000 eura. Ali kako je Manavi Consulting u blokadi, prenijeli su prava na drugu tvrtku istog vlasnika.

