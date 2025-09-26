'Bajs' osvojio Zagrepčane: Evo koliko ima korisnika i gdje se najviše unajmljuju

Sustav javnih bicikala "Bajs", koji je Grad Zagreb osmislio kao nadopunu javnom prijevozu, u prvih mjesec dana ima više od 20.000 registriranih korisnika, a trenutačno je na raspolaganju 500 bicikala, izvijestili su u petak iz Grada.

U 30 dana ostvareno je 22.520 vožnji, tijekom kojih su korisnici na Bajsu proveli više od 650.000 minuta i potrošili 2 milijuna kalorija.

Na Europski dan bez automobila, 22. rujna, postavljen je dnevni rekord u broju najmova jer su zabilježena 1153 najma.

Za učinkovit gradski promet

"Prema prvim brojkama nakon mjesec dana, sustav javnih bicikala Bajs pokazuje opravdanost uvođenja", navode iz Grada. Lokacije stanica raspoređene su uz linije javnog prijevoza, škole, sportske objekte i u gusto naseljenim gradskim četvrtima.

Bicikli se najviše unajmljuju na Trg kralja Tomislava i Jarunu te u Vlaškoj ulici, a zabilježeno je i više od 1.000 korištenja bicikala s dječjom sjedalicom.

Cilj projekta je smanjiti potrebu korištenja automobila, što znači manje gužvi, manje emisija stakleničkih plinova, manje zagađenja zraka i manje buke. Zagreb se time pridružio nizu europskih metropola koje već godinama uspješno koriste slične sustave, potičući održiv i učinkovit gradski promet, poručuju iz Grada.

POGLEDAJTE VIDEO: Manje auta, manje buke, čišći zrak: Hoće li Bajsevi pobijediti prometni kaos u Zagrebu?