Legenda oduševljena Hrvatskom: 'On je fenomen, nevjerojatno kako igra, ne želim Portugal!'

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Philadelphiji s 2-1 (1-0) u posljednjem, trećem kolu skupine L Svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta.

Utakmicu smo analizirali s legendarnim Nikolom Jurčevićem koji je imao puno riječi hvale za naše igrači, ali je dvojicu posebno istaknuo. Rekao je i svoje želje za nokaut fazu...

"Ovo je jedna velika pobjeda Hrvatske i plasman u drugi krug iz ljepše pozicije. Sve čestitke igračima i izborniku na izborenoj pobjedi i ostvarenom minimalnom cilju. Ono što smo si priželjkivali se i ostvarilo."

Kako ste vi vidjeli utakmicu?

"Mislim da smo u prvom poluvremenu imali apsolutnu kontrolu. Nismo ništa dopustili Gani koja je dosta pasivno otvorila utakmicu. Nisu bili toliko agresivni. Nakon sjajnog udarca Sučića bili smo u zasluženom vodstvu. U drugom poluvremenu dinamika utakmice se promijenila. Gana je bila puno agresivnija i to nam je radilo mnoge probleme. Zabili su nam gol iz naše bolne točke, tj. prekida. Poslije toga Hrvatska je pokazala ono što ju krasi, a to je događalo na svim velikim natjecanjima gdje smo nešto uspjeli napraviti. Promijenili smo ritam, krenuli napadački i zabili pogodak."

Koga biste izdvojili iz sastava Vatrenih?

"Apostrofirao bih Perišića koji je pokazao da je nevjerojatan fenomen, da u takvim godinama igra u poziciji lijevog beka, prije nas je stalno oduševljavao centaršutevima i golovima, da se toliko žrtvuje za momčad. Svaka mu čast! Onaj tko je malo bolje pogledao utakmicu vidio je koliko nam puno znači kapetan Modrić. Pogotovo pred kraj kada se bacao na poziciji lijevog beka. Velika pobjeda i za njih s obzirom na brojne kritike koje su dobivali u zadnje vrijeme."

Nije bilo kalkulacija...

"I u jednom i u drugom slučaju mi bismo se plasirali dalje, ali neusporedivo je kada pobijediš i kada ne. Ovo te puni samopouzdanjem, i ekipu i navijače."

Imate li želje za nokaut fazu?

"Možda bih htio radije Kolumbiju. Imaju kvalitetu, brzi su, ali Portugal je europska momčad s igračima PSG-a, čine mi i među favoritima za SP. S njima imamo dosta i loše rezultate kroz povijest..."