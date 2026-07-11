Evo kada i gdje gledati veliko finale najvećih talenata Europe

Nakon dva tjedna uzbudljivog nogometa u Walesu, Europsko prvenstvo za igrače do 19 godina došlo je do svog vrhunca. U velikom finalu u Wrexhamu snage će odmjeriti dvije nogometne velesile, Španjolska i Njemačka.

Riječ je o reprizi dvoboja iz grupne faze u kojem je Španjolska deklasirala Nijemce s 4:0, no put do finala pokazao je da "Elf" ima snage za uzvrat. Obje momčadi već su osigurale plasman na Svjetsko prvenstvo do 20 godina, pa u ovaj dvoboj ulaze s jednim ciljem - podići trofej europskog prvaka.

Furija gazi sve pred sobom

Reprezentacija Španjolske na ovaj je turnir stigla s jasnom misijom iskupljenja nakon poraza u prošlogodišnjem finalu od Nizozemske. Pod vodstvom izbornika Paca Gallarda, "Mlada Furija" prikazala je zastrašujuću dominaciju. Turnir su otvorili deklasiravši domaćina Wales sa 7:0, a potom su s 3:0 svladali Dansku. U posljednjem kolu grupne faze čekala ih je Njemačka, a ishod je bio šokantnih 4:0 za Španjolce, čime su potvrdili prvo mjesto u skupini s gol-razlikom 14:0. Impresivan niz nastavili su i u polufinalu, gdje su s uvjerljivih 3:0 nadigrali Hrvatsku. Mrežu mladih Vatrenih načeo je Xavi Espart, a pobjedu su potvrdili Jorge Salinas i Ousmane Diallo. Španjolska tako u finale ulazi bez ijednog primljenog pogotka i sa 17 postignutih, što dovoljno govori o njihovoj snazi.

"Od onog dana kada smo izgubili finale 2025. sanjam o osvajanju trofeja", izjavio je Gallardo, čija momčad lovi deseti naslov prvaka u ovoj kategoriji. S najboljim strijelcem Joséom Antoniom Moranteom, koji je postigao četiri gola, njihov optimizam je i više nego opravdan.

Njemačka kroz dramu do prilike za revanš

Za razliku od španjolskog, njemački put do finala bio je znatno trnovitiji. Nakon početne pobjede nad Danskom (4:3) i uvjerljivog slavlja protiv Walesa (4:0), uslijedio je bolan poraz od Španjolske koji je uzdrmao samopouzdanje momčadi. Ipak, izabranici Christiana Wörnsa uspjeli su se plasirati u polufinale kao drugoplasirana momčad skupine. Tamo ih je čekala Ukrajina u utakmici koja je ponudila pravu dramu.

Ukrajinci su poveli krajem prvog poluvremena, no Otto Stange je izjednačio u sudačkoj nadoknadi. Kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, kapetan Francis Onyeka u 91. minuti zabija za pobjedu i veliko slavlje Nijemaca. "Dominirali smo cijelu utakmicu i još jednom primili gol ni iz čega. Sretni smo što smo stigli do finala i dobili priliku za revanš protiv Španjolske", rekao je izbornik Wörns. Njemačka u svojoj povijesti ima dva naslova prvaka (2008. i 2014.) i stopostotan učinak u finalima, što im daje nadu da mogu iznenaditi favoriziranog protivnika.

Sraz vrijedan više od 100 milijuna eura

Osim na terenu, ovo je i sudar dviju iznimno talentiranih generacija. Prema podacima Transfermarkta, vrijednost španjolske momčadi procijenjena je na 58,2 milijuna eura, dok njemačka vrijedi tek nešto manje, 55,1 milijun eura. Zanimljivo je da su se ove dvije reprezentacije susrele i u inauguralnom finalu U-19 Eura 2002. godine, kada je Španjolska slavila s 1:0 pogotkom tada nadolazeće zvijezde Fernanda Torresa. Povijest je na strani Španjolske, no njemačka nepredvidivost i želja za osvetom jamče spektakularno finale. Pred nama je dvoboj u kojem će Španjolska pokušati potvrditi svoju dominaciju i osvojiti jubilarni deseti naslov, dok će Njemačka tražiti iskupljenje i svoj treći trofej. Jedno je sigurno - Wrexham će svjedočiti okršaju budućih zvijezda svjetskog nogometa.

Uzbudljivi susret u Wrexhamu možete gledati uživo od 20 sati na platformi VOYO.