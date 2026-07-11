Aktualni prvak popljuvao svoj bolid: 'Iskreno ne znam kako nam je to pošlo za rukom'

Branitelj naslova prvaka u Formuli 1 Lando Norris ne skriva svoje razočaranje ovogodišnjim bolidom. Nakon teškog vikenda na Velikoj nagradi Velike Britanije, Norris je izravno kritizirao svoju momčad.

Britanac smatra da McLaren mora "puno toga napraviti bolje" i donijeti više nadogradnji kako bi otključao dodatne performanse nakon još jednog teškog vikenda na Velikoj nagradi Velike Britanije. Frustracije vozača McLarena dolaze nakon što je u Silverstoneu završio na solidnom četvrtom mjestu, no uz, kako to Norris vidi, nedostatak brzine.

"Osim rezultata, sve ostalo bilo je prilično šokantno. Iskreno, ne znam kako smo danas završili četvrti", rekao je Norris pa nastavio:

"Velik dio svega danas je pouzdanost. Ne znam što se dogodilo Kimiju i Maxu. Velik dio uspjeha svodi se na to da ne radiš pogreške i da je bolid pouzdan. Taj smo dio danas odradili kako treba, ali tempo nam je bio prilično loš. Bolid nije bio ugodan za vožnju. Mislim da je ovo bio jedan od najtežih bolida koje sam ikad vozio u Formuli 1, tako da ima puno stvari koje moramo poboljšati."

McLaren nije donio veću nadogradnju još od Velike nagrade Miamija, a Norris smatra da manja poboljšanja nisu ispunila očekivanja.

"Spori smo cijele godine, ali ne ovoliko spori", dodao je. "Pretpostavljam da drugi nisu odradili dobar posao. Nema šanse da s ovakvim bolidom završimo drugi u Miamiju. Ostale momčadi od tada su donijele puno nadogradnji i poboljšanja, a mi zapravo nismo – barem ništa što nam je donijelo značajniji napredak u performansama", rekao je Britanac.

"I dalje imam povjerenja u to da momčad može okrenuti stvari. Naš tim može napraviti bolid za pobjede u utrkama i osvajanje prvenstva, tako da nisam zabrinut zbog toga. Stvar je u tome da se sada utrkujemo s vremenom. Nisam ispao iz utrke, ne vjerujem da više nisam u utrci, ali trebamo nove stvari sada, ne kasnije", dodao je Lando.

Na posljednjim utrkama fenomeni super-clippinga i tzv. yo-yo utrkivanja bili su manje izraženi jer su se vozilo na stazama koje su manje zahtjevne po pitanju upravljanja energijom. Međutim, Silverstone i idućeg tjedna Spa-Francorchamps nalaze se na suprotnom kraju tog spektra.

Iako je to donijelo velik broj pretjecanja, ona su često bila posljedica toga što su vozači raspoloživu energiju koristili na različitim dijelovima staze.

"Kao i uvijek, nisam ljubitelj toga", rekao je Norris. "To nije ono što bi Formula 1 trebala biti, ali tako stvari stoje pa se više zapravo ni ne mogu žaliti."