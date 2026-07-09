U McLarenu ostali u čudu zbog trika koji je izveo Mercedes

Momčad Mercedesa je na Silverstoneu primijenila neočekivanu tehniku rada motora koja im je donijela značajnu prednost, a njihove kupce, posrnulu momčad McLarena, ostavila u čudu i s brojnim pitanjima. Trik, koji uključuje naizgled bizarno puštanje gasa na ravnom dijelu staze, ponovno je otvorio raspravu o odnosu tvorničkih i klijentskih momčadi u Formuli 1 i skrivenim performansama unutar složenih pogonskih jedinica.

Legalno oživljavanje zabranjene metode

Vozači Mercedesa, Kimi Antonelli i George Russell, neposredno prije prolaska ciljnom linijom na kraju brzog kruga puštali su papučicu gasa. Riječ je o legalnom načinu da se ožive prednosti trika koji je FIA ranije zabranila. Ova kontraintuitivna metoda omogućuje im da izbjegnu obvezno smanjivanje snage pogonske jedinice. Pravila, naime, nalažu postupno smanjivanje snage kako bi se spriječio nagli gubitak kada se baterija isprazni. Mercedesovi vozači su ovom metodom zadržavali maksimalnu snagu motora duže na pravcu, što je Kimiju Antonelliju, prema analizama, ključno pomoglo da osigura pole poziciju ispred Charlesa Leclerca.

'Iznenađeni smo, moramo razgovarati'

Vijest je posebno odjeknula u taboru McLarena, koji koristi Mercedesove motore. Šef momčadi Andrea Stella priznao je da je ostao potpuno zatečen. "Pomalo nas je iznenadilo, jer to nije nešto o čemu smo razgovarali. Zapravo, uopće nisam siguran je li nam to dostupno", izjavio je Stella. "Vjerojatno su potrebni neki dodatni elementi da bi se pogonska jedinica koristila na takav način."

Ovo nije prvi put ove sezone da Stella izražava sumnju kako McLaren ne uspijeva izvući puni potencijal iz pogonske jedinice, za razliku od tvorničke momčadi. Zbog toga su ponovno pokrenuti razgovori s Mercedesovim odjelom za motore (HPP). "Kada analiziramo performanse na ravnim dijelovima, čak i kada uzmemo u obzir da oni možda imaju manji aerodinamički otpor, i dalje postoje neke nepoznanice", objasnio je Talijan, naglašavajući da se u detaljima korištenja motora krije velik potencijal.

Duboki problemi

Dodatnu frustraciju u Wokingu stvara činjenica da McLaren još uvijek nije dobio najnoviju specifikaciju Mercedesova motora, koju proizvođač opravdava razlozima pouzdanosti. Stella se nada da će nadogradnju dobiti prije sljedeće utrke na stazi Spa-Francorchamps. Unatoč problemima, naglašava da povjerenje u Mercedes nije narušeno. "Imali smo izvrsnu suradnju prethodnih godina. Bili su ključni u našem osvajanju naslova. Ovo ne mijenja temelje našeg odnosa." Ipak, dok se čeka na odgovore iz Mercedesa, aktualni prvak Lando Norris otvoreno kritizira svoj bolid MCL40, tvrdeći da je momčad "spora cijele godine" i da je bolid u Britaniji bio "potpuno nevozljiv". To jasno ukazuje da problemi nekada šampionske momčadi sežu dublje od samog motora.