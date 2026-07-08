Legendarni prvak žestoko udario po Formuli 1: 'Za pretjecanje više nije potreban talent'

Kako se sezona Formule 1 polako približava ljetnoj stanci, postaje sve jasnije kakav je odnos snaga prema novim tehničkim pravilima uvedenim ove godine. U vrhu se za pobjede redovito bore Mercedes i Ferrari, odmah iza njih vrebaju Red Bull i prošlogodišnji konstruktorski prvak McLaren, dok se na samom začelju nalaze Aston Martin i novopridošli Cadillac, koji se često bore samo kako bi ostali konkurentni tijekom utrke.

Upravo zbog toga frustracija u Aston Martinu sve je veća, a najglasniji kritičar novih pravila ponovno je dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso.

Španjolac je nakon Velike nagrade Velike Britanije još jednom oštro kritizirao bolide za sezonu 2026., tvrdeći da moderna Formula 1 sve manje nagrađuje vozačku vještinu, a sve više upravljanje energijom.

Naime, ovogodišnja pravila donijela su velike promjene na šasiji i pogonskim jedinicama. Motori sada mnogo više koriste električnu energiju, zbog čega vozači tijekom utrke moraju pažljivo upravljati baterijom. Upravo količina raspoložive energije često odlučuje tko će koga prestići, umjesto samog dvoboja na stazi.

Takav način utrkivanja posebno je bio vidljiv na Silverstoneu, gdje su se tijekom sprint utrke događala brojna pretjecanja na ravnicama zahvaljujući većoj količini raspoložive električne energije.

"To ovisi o tome što navijači i sama Formula 1 žele. Gledao sam snimke sprint utrke i vidio kako vozači prestižu usred ravnice samo zato što imaju više energije u bateriji", rekao je Alonso.

Dodao je kako smatra da se time gubi ono što je nekad činilo razliku među vozačima.

"Za takvo pretjecanje više nije potreban vozački talent. Ne morate kasnije kočiti, ne morate pokušati obići suparnika s vanjske strane niti riskirati. Dovoljno je pritisnuti jednu tipku i, ako imate više energije od vozača ispred sebe, jednostavno ga prestignete."

Alonso je i ranije bio vrlo kritičan prema novim pravilima, a nakon utrke u Monaku čak je izjavio kako su bolidi za 2026. najgori koje je vozio tijekom svoje bogate karijere.

Njegovu frustraciju dodatno pojačavaju rezultati Aston Martina. Momčad ove sezone teško prati vodeće ekipe, a na Silverstoneu je Alonso ponovno ostao bez bodova. Problemi su krenuli već prije samog starta kada se njegov bolid ugasio tijekom formacijskog kruga.

Iskusni Španjolac ne očekuje ništa lakši posao ni na sljedećoj utrci za Veliku nagradu Belgije, koja se vozi na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps.

"Silverstone i Spa staze su na kojima se jako troši energija. Ne možete koristiti puni električni pogon na svim ravnicama jer biste vrlo brzo ostali bez baterije", objasnio je Alonso.

Dodao je kako će vozači ponovno morati pažljivo birati gdje će iskoristiti dodatnu snagu.

"Sljedeći tjedan bit će ista priča. Ako potrošite svu energiju od prvog do petog zavoja, ostatak kruga praktički ste gotovi. Morate sačuvati dio energije kako biste je mogli iskoristiti na kraju kruga."

Na kraju je upozorio na još jedan problem novih bolida.

"Kada ostanete bez električne pomoći, bolid ima znatno manje snage nego prošle godine. U tim trenucima čak raspolažemo s manje snage nego bolidi Formule 2, a to dovoljno govori koliko se utrkivanje promijenilo."