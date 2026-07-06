Leclerc priznao što je šokiralo Ferrari: 'Očekivali smo da ćemo zaostajati pola sekunde po krugu'

U Formuli 1 često se kaže da se uspjesi grade u tišini, daleko od reflektora i velikih naslova. Ferrari je posljednjih mjeseci prolazio upravo kroz takvo razdoblje, puno pitanja, malo odgovora i rezultati koji nisu odgovarali ambicijama momčadi iz Maranella. Zato je trijumf Charlesa Leclerca na Velikoj nagradi Velike Britanije bio mnogo više od obične pobjede.

Na legendarnoj stazi u Silverstoneu Monegažanin je prekinuo gotovo godinu i devet mjeseci dug pobjednički post, prvi put slavivši još od Velike nagrade Sjedinjenih Američkih Država u listopadu 2024. godine. Ujedno je Ferrariju donio 16. pobjedu u povijesti na kultnoj britanskoj stazi, ali malo tko je očekivao da će upravo "Scuderia" biti momčad koja će odnijeti najveći plijen.

Utrka je ponudila sve ono zbog čega je Formula 1 nepredvidiva. Kaotičan rasplet, odustajanje Maxa Verstappena četiri kruga prije kraja i završetak iza sigurnosnog automobila potpuno su promijenili dinamiku posljednjih kilometara. Iako se očekivalo da će se "safety car" povući prije posljednjeg kruga i omogućiti završni obračun na stazi, do toga nije došlo pa je poredak ostao nepromijenjen.

No, Leclerc svoju pobjedu nije pripisivao samo spletu okolnosti. Smatra da je ključ napravio već na samom startu.

"Da, imao sam vrlo dobar start, u što nisam mogao biti siguran jer dan ranije startao sam vrlo slabo. Nakon toga jednostavno sam pokušavao čuvati gume i fokusirati se na osjećaj koji sam imao u bolidu od kvalifikacija. Znao sam što mi je činiti u bolidu, što mijenjati u smislu alata koje imam na volanu. Osjećao sam se vrlo ugodno u bolidu, posebno u prvom stintu. Tada sam shvatio da je pobjeda moguća."

Iako je Ferrari tijekom većeg dijela utrke kontrolirao situaciju, završnica nije bila bez stresa. Mercedes je odabrao drukčiju strategiju s Kimijem Antonellijem, ostavivši mladog Talijana znatno dulje na stazi kako bi u završnici, na svježijim gumama, napao vodeću poziciju. Plan je izgledao obećavajuće sve dok tehnički problemi nisu izbacili Antonellija iz utrke i ugasili Mercedesove nade.

Leclerc nije skrivao da je u toj situaciji imao i dozu sreće.

"Bilo bi nezgodno na kraju s Kimijem, tako da imao sam malo sreće s tim, ali ponekad vam treba i malo sreće."

Možda je još zanimljivije bilo njegovo priznanje da Ferrari uopće nije očekivao ovakvu razinu konkurentnosti tijekom vikenda u Silverstoneu.

"Mislim da je ovaj vikend bio veliko iznenađenje za cijeli tim. Ne samo pobjeda, nego nastup općenito. Bili smo mnogo brži nego što smo očekivali da ćemo biti, a koliko trebamo analizirati stvari kad prođemo mnogo lošije od očekivanog, toliko trebamo analizirati kad stvari prođu mnogo bolje od očekivanog."

"Pripremajući se za vikend, na sastancima koje smo imali u četvrtak, mislili smo da ćemo zaostajati pet ili šest desetinki po krugu, a bili smo mnogo bolji od toga i pobijedili. Da, vrlo poseban osjećaj."

Takve riječi dovoljno govore o tome koliko je Ferrari posljednjih mjeseci tražio odgovore. Momčad koja je navikla boriti se za sam vrh često je izgledala izgubljeno u potrazi za pravim postavkama bolida, a Silverstone je možda prvi put pokazao da su neka od tih rješenja konačno pronađena.

Leclerc je i sam priznao da se prekretnica dogodila tijekom subote, između sprint utrke i kvalifikacija, kada je osjetio da bolid napokon reagira onako kako želi.

Zbog toga mu završetak utrke iza sigurnosnog automobila nije predstavljao razočaranje, dapače.

"Gume su mi bile potpuno hladne, tako da sam bio skeptičan u vezi restarta. Ovo nije bilo odlično za navijače ovdje na stazi, ali ja sam pod kacigom bio sretan što se restart nije dogodio i što sam mogao zadržati prvo mjesto."

Na kraju je priznanje bilo iskreno i vrlo osobno.

"Iako kraj možda nije bio onakav o kakvom smo sanjali, sjajno je pobijediti nakon proteklih nekoliko vikenda koji su bili izuzetno teški. Uložili smo puno truda kako bih vratio pravi osjećaj u bolidu. Osjetio sam da sam pronašao nešto u subotu između sprint utrke i kvalifikacija, no trebala nam je potvrda toga. I da, osjećaj je bio onakav kakav treba biti i izuzetno sam sretan."

Ostaje za vidjeti je li Silverstone bio tek savršeno posložena utrka ili početak Ferrarijevog povratka u borbu za pobjede.