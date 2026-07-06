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Bomba iz F1! Verstappen je u problemima: Htio je prijeći u rivalsku momčad, ali tamo ga ne žele

Bomba iz F1! Verstappen je u problemima: Htio je prijeći u rivalsku momčad, ali tamo ga ne žele
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Foto: ANP/Shutterstock Editorial/Profimedia

Verstappen je jasno želio dugoročnu stabilnost i zajamčeno mjesto u pobjedničkom bolidu

6.7.2026.
21:49
Sportski.net
ANP/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Bombastične vijesti iz svijeta Formule 1 donosi Motorsport Italia. Prema njihovim pisanjima Max Verstappen htio se pridružiti momčadi Mercedesa, ali mu je stigla odbijenica.

Prema glasinama, Max Verstappen već neko vrijeme planira napustiti momčad Red Bulla, a prema ovim navodima Motorsport Italia, glavni plan mu je propao. Taj plan je bio prijeći u momčad Mercedesa, ali su ga iz njemačke ekipe odbili.  Prema navodima, Verstappen je bio spreman smanjiti svoju plaću na pedeset milijuna eura godišnje.

Međutim, to drastično smanjenje plaće bilo je popraćeno strogim ultimatumom: zahtijevao je trogodišnji ugovor. Verstappen je jasno želio dugoročnu stabilnost i zajamčeno mjesto u pobjedničkom bolidu dok se sport sve više približava sredini ciklusa važećih tehničkih pravila.

Mercedes trenutno bilježi ogroman uspjeh sa svojom aktualnom postavom, a Wolff jednostavno ne želi mijenjati stanje u momčadi. Narušavanje dominantne dinamike unutar garaže kako bi se udovoljilo Verstappenovim zahtjevima jednostavno nema smisla za momčad koja već pobjeđuje u utrkama i osvaja najbolje startne pozicije.

Max se sada nalazi u vrlo teškoj poziciji. Čvrsto se držeći svoje klauzule o odlasku iz Red Bulla, Verstappen je zapravo spalio mostove prema svojim trenutnim inženjerima i upravi kako bi zadržao otvorene opcije. No, nakon što je Wolff službeno zatvorio vrata u Brackleyju, Verstappen se našao u najgorem mogućem scenariju. Sada je matematički "zarobljen” – osuđen na toksično okruženje u garaži i opasan, spor bolid, a pritom je ostao bez onog pojasa za spašavanje za koji je vjerovao da ga čeka.

F1 VijestiMax VerstappenRed BullMercedes
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