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SAMIT U PARIZU /

Pronađite Plenkovića na povijesnoj grupnoj fotografiji Koalicije voljnih

Pronađite Plenkovića na povijesnoj grupnoj fotografiji Koalicije voljnih
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Foto: Eliot Blondet/Pool/Bestimage/Profimedia

Emmanuel Macron je rekao da su se čelnici Koalicije voljnih složili započeti vojne vježbe u zemljama susjedima Ukrajine

13.7.2026.
21:21
Hinadanas.hr
Eliot Blondet/Pool/Bestimage/Profimedia
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Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u Parizu na sastanku Koalicije voljnih na kojem se raspravljalo o potpori Ukrajini i sigurnosnim jamstvima za razdoblje nakon završetka rata. Zemlje koje sudjeluju u vojnom segmentu Koalicije voljnih najavile su i održavanje zajedničkih vojnih vježbi u kojima Hrvatska ne sudjeluje.

Europski i NATO čelnici pozirali su za povijesnu grupnu fotografiju u Hotelu Des Invalides prije samita Koalicije voljnih u Parizu.

Pronađite Plenkovića na povijesnoj grupnoj fotografiji Koalicije voljnih
Foto: Eliot Blondet/Pool/Bestimage/Profimedia

Kijev će proizvoditi francuske projektile

Predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u ponedjeljak da će Pariz dopustiti Kijevu proizvodnju francuskih krstarećih raketa, precizno vođenih bombi i presretačkih raketa za protuzračnu obranu nakon što je Ukrajina naručila francusko-talijanske sustave protuzračne obrane nove generacije i borbene zrakoplove Rafale.

"Ranije danas poslijepodne predsjednik Volodimir Zelenski i ja dogovorili smo akcijski plan naših dviju zemalja, provedbom onog što je načelno dogovoreno prošlog studenog u vezi s našom bilateralnom obrambenom suradnjom", rekao je Macron na konferenciji za novinare nakon sastanka najmanje 25 čelnika u Parizu.

Macronova objava označila je prvi put da je Francuska pristala dati licencu za proizvodnju Ukrajini, potez koji bi joj omogućio povećanje zaliha u vrijeme kada Rusija intenzivira napade na zemlju.

Proizvodnja se usredotočuje na precizno vođene bombe zrak-zemlja AASM, presretačke rakete za protuzračnu obranu Aster i krstareće rakete dugog dometa lansirane iz zraka SCALP, koje također proizvodi Britanija.

Macron je rekao da se Ukrajini ustupaju i radarski sustavi. Rekao je da je Zelenski također naručio sustave protuzračne obrane SAMP-T nove generacije, koji će uslijedilti nakon isporuka starije verzije i serije raketa.

Šesnaest ratnih zrakoplova Rafale također će biti isporučeno s ciljem početka djelovanja na ukrajinskom nebu do 2028.-2029., rekao je Macron.

Vojne vježbe

Macron je također rekao da su se ukrajinski saveznici, čelnici Koalicije voljnih, složili započeti vojne vježbe u zemljama susjedima Ukrajine kao dio plana za multinacionalne snage koje bi se rasporedile nakon što se postigne primirje s Rusijom.

"Danas smo odlučili o vježbama koje će se održati u sljedećim mjesecima. Bit će provedene u susjednim zemljama Ukrajine kako bismo testirali naše planove raspoređivanja i pokazali da smo spremni, odlučni i vjerodostojni - na kopnu, u zraku i na moru", objavio je Macron na konferenciji za novinare nakon sastanka.

Na marginama sastanka, Ukrajina je danas najavila stvaranje koalicije za obranu od balističkih projektila, zajedno s devet drugih europskih zemalja.

Andrej PlenkovićKoalicija VoljnihFrancuskaPariz
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