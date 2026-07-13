Ofenzivna operacija ili ulazak u rat s Rusijom? Plenković odgovarao na nezgodna pitanja

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u Parizu na sastanku Koalicije voljnih na kojem se raspravljalo o potpori Ukrajini i sigurnosnim jamstvima za razdoblje nakon završetka rata.

Plenković je rekao da je glavna tema sastanka bila nastavak snažne političke, vojne i financijske potpore Ukrajini, a zemlje koje sudjeluju u vojnom segmentu Koalicije voljnih najavile su i održavanje zajedničkih vojnih vježbi. Hrvatska ne sudjeluje u vojnom dijelu.

"Najavili su oni koji sudjeluju u vojnom segmentu Koalicije voljnih i vježbe u Ukrajini susjednih zemalja kako bi pokazali zajedničke sposobnosti koje su se razvijale proteklih godinu i pol dana, i to na kopnu, u zraku i na moru. Ukrajinu podržavamo svo ovo vrijeme kao Vlada, četiri i pol godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku, financijsku, vojnu i humanitarnu potporu", rekao je Plenković.

O protubalističkoj koaliciji

Iako je na sastanku Koalicije voljnih odlučeno je i pokretanje protubalističke koalicije, Plenković je naglasio da je riječ o isključivo obrambenoj inicijativi koja bi se aktivirala tek nakon postizanja primirja i mirovnog sporazuma u Ukrajini.

"Cijela Koalicija voljnih i sigurnosna jamstva koncipirani su kao obrambeni mehanizam koji bi nastupio tek kada se dogovore primirje, prekid vatre i, u konačnici, mirovni sporazum. Nije riječ ni o kakvoj ofenzivnoj operaciji niti o uvlačenju zemalja u rat", rekao je Plenković i otkrio da se Ukrajina suočava s dva velika sigurnosna izazova, mogućnošću uporabe nuklearnog oružja te ruskim dalekometnim balističkim projektilima.

"Zbog toga joj je potrebna protubalistička obrana. Zemlje koje raspolažu takvim sposobnostima, kako u svojim oružanim snagama tako i u obrambenoj industriji, dio su skupine koja će poduprijeti tu inicijativu", rekao je premijer i naglasio da Hrvatska ne sudjeluje u vojnom segmentu Koalicije voljnih.

Podsjetio je na neuspjeli pokušaj uključivanja Hrvatske u europsku misiju obuke ukrajinskih vojnika (EUMAM). "Hrvatska tada nije sudjelovala zbog politike predsjednika Zorana Milanovića i onih koji ga slijede. Da smo bili dio te misije, hrvatska vojska stekla bi dodatna iskustva i izravno svjedočila velikom napretku ukrajinskih oružanih snaga u protekle četiri i pol godine", rekao je Plenković.

Ulazak u rat ili odvraćanje?

Na pitanje šalje li Koalicija voljnih poruku o mogućem ulasku u rat, Plenković je istaknuo da je riječ o jačanju europske obrambene suradnje i odvraćanja.

"Vidjet ćete sutra da to nije snaga koja ide u rat, nego snaga koja pokazuje europsku stratešku autonomiju u obrani i suradnju država koje žele mir te jasno razlikuju agresora i žrtvu. Rusija je agresor, a Ukrajina žrtva i zato je podržavamo sve ove godine... Nije riječ o ceremoniji ili pripremi za rat, nego o tome gdje Hrvatska pripada. Kao članica Europske unije i NATO-a trebamo biti uključeni u procese koji oblikuju europsku sigurnost", poručio je.

Plenković je mišljenja da politika Milanovića dugoročno šteti međunarodnom položaju Hrvatske te je upozorio da bi nastavak takvog pristupa mogao dovesti do izolacije, slabije informiranosti i manjeg utjecaja Hrvatske u europskim sigurnosnim pitanjima.