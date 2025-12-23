FREEMAIL
VELIK PROBLEM /

Piratstvo u Hrvatskoj: Milijunske štete i rast problema među mladima

Piratstvo u Hrvatskoj: Milijunske štete i rast problema među mladima
Foto: Joe Raedle

Procjenjuje se da u Hrvatskoj postoji između 100 i 200 tisuća nelegalnih korisnika servisa koji pružaju piratski sadržaj

23.12.2025.
9:15
danas.hr
Joe Raedle
Piratstvo u Hrvatskoj ozbiljan je društveni i financijski problem koji šteti ne samo poslovanju telekom operatera i kreatora medijskih sadržaja, nego i cijelom gospodarstvu. To je poruka koju je istaknuo Siniša Đuranović, član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove Hrvatskog Telekoma, govoreći o razmjerima nelegalnog korištenja digitalnog sadržaja.

Prema njegovim riječima, procjenjuje se da u Hrvatskoj postoji između 100 i 200 tisuća nelegalnih korisnika servisa koji pružaju piratski sadržaj. Takvo nelegalno korištenje donosi štetu koja se kreće oko 60 do 70 milijuna eura godišnje za sve sudionike u lancu proizvodnje i distribucije sadržaja. “Primjerice, Hrvatski telekom je za sportska prava za Hrvatsku nogometnu ligu izdvojio 48 milijuna eura i naravno da je za nas problem nelegalno korištenje tog i svog drugog sadržaja”, naglasio je Đuranović. 

 

Upozorio je da zbog piratstva država gubi značajne iznose na porezima, s procjenama od 10 do 20 milijuna eura godišnje, te poručio da se očekuje konkretna reakcija države kroz akcije i mjere usmjerene na suzbijanje piratstva. 

U borbi protiv piratstva, Hrvatski Telekom je pokrenuo kampanju Stop piratstvu. Cilj kampanje je osvijestiti građane i gledatelje da piratski sadržaj nije dobar izbor te da se trebaju koristiti legalni izvori sadržaja. 

Podaci iz Hrvatske i EU – rast problema među mladima

I dok Telekom govori o gospodarskoj šteti i važnosti pravnih mjera, podaci i izvještaji o digitalnom piratstvu pokazuju da je problem prisutan i među građanima, osobito mlađim generacijama. Prema podacima koje je objavila HGK-a, digitalno piratstvo u EU i Hrvatskoj i dalje je značajan izazov. Više od četvrtine mladih u Hrvatskoj redovito konzumira ilegalne sadržaje, što ukazuje na duboko ukorijenjen problem koji ne pogađa samo gospodarstvo, nego i kulturu digitalne potrošnje. 

Stručnjaci i predstavnici industrije ističu da piratstvo ima stvarne troškove — od gubitka prihoda autorima i producentima do sigurnosnih rizika za korisnike koji koriste neregulirane platforme. Borba protiv piratstva zahtijeva kombinaciju tehničkih alata, pravnih mjera, edukacije javnosti i suradnje između države, industrije i obrazovnih institucija.

VELIK PROBLEM /
Piratstvo u Hrvatskoj: Milijunske štete i rast problema među mladima