Piratstvo u Hrvatskoj: Milijunske štete i rast problema među mladima

Piratstvo u Hrvatskoj ozbiljan je društveni i financijski problem koji šteti ne samo poslovanju telekom operatera i kreatora medijskih sadržaja, nego i cijelom gospodarstvu. To je poruka koju je istaknuo Siniša Đuranović, član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove Hrvatskog Telekoma, govoreći o razmjerima nelegalnog korištenja digitalnog sadržaja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prema njegovim riječima, procjenjuje se da u Hrvatskoj postoji između 100 i 200 tisuća nelegalnih korisnika servisa koji pružaju piratski sadržaj. Takvo nelegalno korištenje donosi štetu koja se kreće oko 60 do 70 milijuna eura godišnje za sve sudionike u lancu proizvodnje i distribucije sadržaja. “Primjerice, Hrvatski telekom je za sportska prava za Hrvatsku nogometnu ligu izdvojio 48 milijuna eura i naravno da je za nas problem nelegalno korištenje tog i svog drugog sadržaja”, naglasio je Đuranović.

Upozorio je da zbog piratstva država gubi značajne iznose na porezima, s procjenama od 10 do 20 milijuna eura godišnje, te poručio da se očekuje konkretna reakcija države kroz akcije i mjere usmjerene na suzbijanje piratstva.

U borbi protiv piratstva, Hrvatski Telekom je pokrenuo kampanju Stop piratstvu. Cilj kampanje je osvijestiti građane i gledatelje da piratski sadržaj nije dobar izbor te da se trebaju koristiti legalni izvori sadržaja.

Podaci iz Hrvatske i EU – rast problema među mladima

I dok Telekom govori o gospodarskoj šteti i važnosti pravnih mjera, podaci i izvještaji o digitalnom piratstvu pokazuju da je problem prisutan i među građanima, osobito mlađim generacijama. Prema podacima koje je objavila HGK-a, digitalno piratstvo u EU i Hrvatskoj i dalje je značajan izazov. Više od četvrtine mladih u Hrvatskoj redovito konzumira ilegalne sadržaje, što ukazuje na duboko ukorijenjen problem koji ne pogađa samo gospodarstvo, nego i kulturu digitalne potrošnje.

Stručnjaci i predstavnici industrije ističu da piratstvo ima stvarne troškove — od gubitka prihoda autorima i producentima do sigurnosnih rizika za korisnike koji koriste neregulirane platforme. Borba protiv piratstva zahtijeva kombinaciju tehničkih alata, pravnih mjera, edukacije javnosti i suradnje između države, industrije i obrazovnih institucija.

POGLEDAJTE VIDEO: Petarde jačine ručne bombe u rukama naše djece: Pogledajte što je učenik donio u školu...