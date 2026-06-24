Sjećate se 'žene u crnom'? Uhitili su je zbog onog što je radila u crkvi

Zagrebačka policija intervenirala je 22. lipnja poslijepodne u crkvi na području Retkovca, neslužbeno u Župi svetog Pavla, zbog narušavanja javnog reda i mira, prenosi Večernji list.

Kako su potvrdili iz PU zagrebačke, policija je postupala prema djevojci (22) koja je nakon intervencije uhićena i odvedena u policijsku postaju. Potom je dovedena na Općinski prekršajni sud u Zagrebu, koji joj je odredio zadržavanje do 15 dana. Nakon toga prepraćena je u zatvor u Zagrebu.

Foto: Screenshot/ Reddit

Slučaj je privukao pozornost jer se, prema navodima s društvenih mreža, radi o istoj ženi o kojoj se ranije ove godine pisalo nakon što su se proširile fotografije iz Zagreba. Na njima se vidi žena odjevena u crno i prekrivenog lica, koja je, prema objavama građana, viđana na ulicama i u tramvajima u istočnom dijelu grada.

Građani su tada na društvenim mrežama pisali da su je najčešće viđali na području Dubrave i Retkovca. Neki su tvrdili da su je vidjeli s nožem u ruci, zbog čega su se fotografije brzo proširile i izazvale brojne reakcije.

Zagrebačka policija tada je potvrdila da je upoznata sa slučajem i da je u više navrata postupala prema osobi koja odgovara opisu iz objava na društvenim mrežama.

"U dva navrata osoba je prijavljena zbog narušavanja javnog reda i mira", rekli su tada. Pritom su naglasili da tijekom policijskog postupanja kod osobe nisu pronašli ništa što bi upućivalo na opasno ili zabranjeno sredstvo.

"Također, povodom nekoliko zaprimljenih dojava nisu utvrđeni elementi prekršaja vezani uz odjeću osobe povezanu s vjeroispoviješću, koja u Republici Hrvatskoj nije zabranjena", zaključili su.