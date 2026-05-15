Od supermodela do prve zviždačice: 'Htjeli su me pretvoriti u prostitutku i seksualnu robinju'

Bila je jedno od najprepoznatljivijih lica devedesetih, supermodel plave kose i plavih očiju kojem su nadjenuli nadimak „živa Barbie“. Nizozemka Karen Mulder (55) dominirala je modnim pistama i naslovnicama časopisa, radeći za najveća imena poput Versacea, Chanela i Diora. No, iza blistave karijere i zarade koja je dosezala i do 10.000 funti dnevno, skrivala se mračna priča o zlostavljanju, mentalnim slomovima i borbi s industrijom koja ju je prvo stvorila, a zatim i odbacila kad je postala previše glasna.