Manekenka Karen Mulder bila je superzvijezda modnog svijeta, a nakon što je optužila čelnike modne agencije za silovanje i tjeranje na prostituciju, varijera joj se preko noći ugasila.

Karen se prvi put na nekom natjecanju pojavila još u tinejdžerskoj dobi, a zbog manekenske karijere je napustila i srednju školu. Na samom početku joj se to činilo kao sjajan potez jer je već u dvadesetima nosila revije za najveće modne kuće poput Valentina, Calvina Kleina, Armanija, Versacea i Yves Saint Laurenta.

Kad je imala samo 21 godinu, potpisala je višemilijunski ugovor s brendom Guess.

U karijeri je zaradila vrtoglavih 40 milijuna dolara.

No, sav je sjaj izblijedio preko noći, točnije, 2001. godine kad je iznijela ozbiljne optužbe na račun čelnika modne agencije Elite. Tvrdila je da su je silovali te da je zajedno s drugim manekenkama te agencije korištena kao prostitutka za najviše krugove francuskog društva koji uključuju političare, pripadnike policije i druge visoke dužnosnike. Optužila ih je da su je poticali na uzimanje kokaina i heroina.

Ni to nije bilo sve. Manekenka je tvrdila da ju je silovao i otac te da ju je obiteljski prijatelj seksualno zlostavljao kada je imala samo dvije godine.

U njenom najpoznatijem intervjuu otkrila je da je bila hipnotizirana, oteta i silovana, a intervju je bio toliko šokantan da je televizijska kuća koja ga je vodila uništila vrpcu i nikad ga nije emitirala.

Mulder je nastavila optužbe ponavljati i u kasnijim intervjuima, a optužila je i princa Alberta, s kojim je u jednom trenutku bila u vezi, da je jedna od osoba koje su je silovale.

"Pokušali su me pretvoriti u prostitutku, misleći da će to biti lako. Prijavila sam ih i dobili su otkaz. Drugi put sam cijeli dan bila zatvorena u uredu s čovjekom koji je visoko pozicioniran u svijetu manekenstva. Sve ljude koji su me izdali nekad sam voljela i cijenila. Tada sam shvatila kakva je to zavjera. Državni dužnosnici i policija iskorištavali su djevojke iz Elitea. Njihovi ljudi pokušali su me oteti i otrovati", rekla je Mulder svojedobno za Daily Mail.

Nakon svih tih silnih optužbi roditelji su prekinuli veze s njom, a sestra ju je odvela u psihijatrijsku ustanovu gdje se pet mjeseci liječila od depresije i tjeskobe. Troškove liječenja platio je jedan od muškaraca koje je optuživala za silovanje, direktor pariške podružnice Elitea, Gerald Marie.

"Kokain ju je uništio. Kad smo je posjetili u Parizu, vidjeli smo da je slomljena. Posvuda su bile bilježnice pune njenih zapetljanih misli i ludih ideja. Krivila je sve i svakoga. Bilo je grozno to čitati. Mora ostati u bolnici jer je opasna za sebe. Nije pomoglo ni to što nikad nije pravilno jela. Još kao dijete je mlijeko koje je trebala piti uz obrok bacala u biljke", tvrdio je Karenin otac Ben.