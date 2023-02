U hotelu niti jedan dan nije isti, a zaposlenici nekog hotela najbolje znaju s čime su se sve suočavali tijekom radnog vremena. Svi djelatnici hotela moraju imati sposobnost brzog prilagođavanja dinamičnim uvjetima rada u turizmu i biti spremni raditi pod stresom.

Iako se radi o uzbudljivim poslovima punim novih izazova, ponekad im loši i toksični međuljudski odnosi s kolegama ili drame s gostima mogu lako uništiti dan. Nekad su to smiješne situacije, nekad opasne, a ponekad samo izazovne jer je poznato da svi zaposlenici hotela, osobito recepcionari moraju brzo i učinkovito riješiti probleme sukladno najvišim standardima hotela.

Zaposlenici hotela često znaju reći da bi zbog brojnih iskustava u hotelima mogli napisati knjigu. Knjigu nisu napisali, ali su nam bivši i sadašnji zaposlenici hotela za novi serijal Hotelske priče iz Lijepe Naše ispričali neke svoje situacije iz hotela.

Sara je godinama radila u hotelima u Hrvatskoj i često svjedočila dramatičnim i opasnim situacijama u kojima je morala brzo i efektno reagirati kako bi se izbjegli najgori scenariji. Nama je ispričala jednu jako opasnu situaciju kada je imala gosta s pištoljem, ali i jednu poznatu manekenku koja je kasnije bila tema u medijima.

'Došao mi je na recepciju s pištoljem'

Sara (30): Imali smo goste koji su trebali ujutro doći na check-out, zvali smo ih da se odjave, ali se oni nisu obazirali na pozive recepcije. U jednom trenutku su se spustili, ali nisu platili nego su otišli u kafić nešto popiti. Sobarica je otišla u sobu, otvorila ormarić pokraj kreveta i našla pištolj, pravi pištolj. Kada je to vidjela, fotkala ga je i poslala fotografiju u našu zajedničku grupu koju je recepcija imala s direktorom i sobaricama.

Naravno, direktor je rekao da izađe iz sobe i zatvori vrata. Umjesto da on preuzme odgovornost i ode reći gostu da uzme to, on je to rekao meni, zatvorio se gore u ured i gledao u kameru. Ja sam otišla reći gostu da je ostalo nešto u ormariću pa ga je gost otišao uzeti. Znala sam da on to ima kod sebe, došao mi je na recepciju i platio. U tom trenutku sam znala da mi čovjek s pištoljem plaća račun dok je moj 'dragi direktor' to sve gledao na kameri i poslije poslao mail da sam sve to super odradila.

Manekenka hodala gola po hotelu

Švedska manekenka je došla u noćnoj smjeni, oko 5 sati ujutro. Noćni recepcionar ju je primio, napravio check-in i naplatio. U 7 sati ujutro, taman kad mi je počela smjena, došla mi je sobarica i rekla da neka osoba hoda polugola hodnicima. Naravno, odmah sam otišla gore i vidjela nju doslovno golu. Sve je padalo s nje, bila je pijana, nadrogirana i s cigarom u rukama je hodala bosa po hodnicima i ulazila drugim ljudima u sobe. Kucala je ljudima po sobama i gledala u koje sobe će ući sobarica. Kad je sobarica otvorila neku sobu koju je čistila, ona je odlučila tamo zapaliti jer u svojoj sobi nema balkon. Pokušala je i na drugim katovima ući u sobe s balkonom.

Zatim sam imala okršaj s njom. Na kraju smo to jedva uspjeli riješiti te je hvala Bogu otišla. Nakon mjesec dana sam pročitala u novinama da su je deportirali iz Hrvatske jer je zauzela hrvatski otok i govorila da je to njezin otok, ispričala je Sara.