U hotelu niti jedan dan nije isti, a zaposlenici nekog hotela najbolje znaju s čime su se sve suočavali tijekom radnog vremena. Svi djelatnici hotela moraju imati sposobnost brzog prilagođavanja dinamičnim uvjetima rada u turizmu i biti spremni raditi pod stresom.

Iako se radi o uzbudljivim poslovima punim novih izazova, ponekad im loši i toksični međuljudski odnosi s kolegama ili drame s gostima mogu lako uništiti dan. Nekad su to smiješne situacije, nekad opasne, a ponekad samo izazovne jer je poznato da svi zaposlenici hotela, osobito recepcionari moraju brzo i učinkovito riješiti probleme sukladno najvišim standardima hotela.

Zaposlenici hotela često znaju reći da bi zbog brojnih iskustava u hotelima mogli napisati knjigu. Knjigu nisu napisali, ali su nam bivši i sadašnji zaposlenici hotela za novi serijal Hotelske priče iz Lijepe Naše ispričali neke svoje situacije iz hotela.

Ana je radila dugi niz godina u hotelima, a iz jednog hotela od pet zvjezdica je imala posebno neobična iskustva koja nam je ispričala.

40 Indijaca tražilo ženske maserke

Ana (37): Došla je grupa od 40 Indijaca koji su svi bili bankari na visokim menadžerskim funkcijama. Bili su u hotelu oko tjedan dana. Taj narod je uvijek jako zahtjevan, a ovaj put je njih 40 tražilo masaže. U odnosu na druge goste iz Indije, djelovali su jako pristojno u odijelima. Vidjelo se da žive na visokoj nozi. Kako su tražili masaže, a mi smo u hotelu za masaže imali vanjske suradnike, odnosno dvije cure koje su masirale, kad su čule da se radi o Indijcima, zbog prijašnjih iskustava, odmah su odbile te masaže. Na recepciji smo iz cijelog grada potezali sve žive veze da nađemo muške masere, da im ostvarimo tu želju.

Oni su u startu tražili samo masažu, nisu nam rekli svoje dodatne želje. Trebalo nam je dva dana da uspijemo naći toliko masera za njih 40. Naravno, osim te dvije cure, i druge ženske maserke su odbile. Uspjeli smo naći nekoliko muških masera koji su došli u predviđeno vrijeme kada su masaže bile dogovorene. Od njih 40, niti jedan nije pristao na masažu. Došli su na recepciju, derali se na mene i kolege i vrijeđali nas jer oni žele ženske maserke.

Gošća se skidala na recepciji

Primili smo u hotel jednu gošću koja je došla s muškarcem, za kojeg smo mislili da joj je partner. Ponašala se malo čudno. Dolazila je dva dana na doručak mokre kose i neprimjereno odjevena. Svi smo jedva čekali da napusti hotel jer nije bilo lijepo da je gosti takvu gledaju, iako je na samom check-inu bila normalna. Nakon nas imala je rezervaciju negdje u Splitu, došla je na check-out i rekla da s obzirom na to da je do 12 sati trebala izaći iz sobe, tako je i izašla i došla dolje sa svim svojim stvarima. To nisu bile stvari koje su bile pristojno stavljene u kufer nego je to bilo tisuću i nešto vrećica i torbi koje je raširila po recepciji.

Gošća se počela presvlačiti na recepciji, koja se nalazi na samom ulazu u hotel, uz cestu, i počela se skidati. Pokušali smo joj objasniti da to napravi u toaletu, međutim nije htjela. Neprestano bi skidala majicu pa oblačila drugu. Nije htjela otići. Tako je bilo satima jer je čekala prijevoz, satima je sjedila na recepciji i presvlačila se.

'Bacala je stvari po meni'

Imali smo jednu gošću koja je došla u noćnoj smjeni. Kolega iz noćne joj je uzeo broj kreditne kartice za garanciju, ali nije napravio predautorizaciju. Htio ju je napraviti, ali kada je gošća otišla u sobu, kako je bilo jako kasno i bila je jako umorna, da bi napravio što brži check-in, uzeo je samo broj kartice, računajući da će napraviti predautorizaciju kad ona ode u sobu. Kad je to pokušao, kartica nije prolazila, ali je nije zvao naknadno jer je bilo jako kasno. Uzeo joj je i putovnicu, iako to inače nemamo praksu uzimati, no kolega je odmah shvatio da nešto nije u redu. Ujutro nam je prenio da pazimo na nju i kad je vidimo, da tražimo drugu karticu, međutim, nitko od nas je nije vidio.

Sutradan uopće nije izlazila iz sobe, kolege su joj kucali na vrata, ali nije htjela otvoriti. Rekla je da će još biti u hotelu. Gospođa je bila iz Argentine. Pokušali smo joj reći da može ostati, ali da nam da karticu, međutim ona je vrištala iz sobe da je ometamo, da se maknemo. I ništa, tako je ostala i drugu noć u hotelu. Sutra smo joj opet u 12 sati, kad je vrijeme check-outa, išli kucati na vrata i molili da napusti sobu ili da nam da drugu karticu. Opet je bio isti scenarij, zaključala se u sobu, nije htjela otvoriti i vrištala je. Zvali smo policiju, ali policija nije htjela doći jer da bi došla, gošća treba napraviti neko kazneno djelo, ako ona samo ne izlazi iz sobe, to nije kazneno djelo i dovoljno dobar razlog da oni uopće dođu. Portir i osiguranje iz hotela joj nisu mogli ništa, mogli su ući u sobu, ali ne mogu je nositi iz sobe. To poslijepodne su joj nekoliko puta lupali na vrata sve dok je nisu isprovocirali. Na kraju je izašla iz sobe i sišla na recepciju. Zamolili smo da nam da drugu karticu, ali ni ta nije prolazila. Onda je tražila svoju putovnicu kako bi mogla otići, ali joj nisam htjela dati. Rekla sam joj da joj ne mogu vratiti dok ne plati. Počela me vrijeđati i galamiti. To nije bilo dovoljno, uzela je sve što je vidjela na recepciji, ukrase na ormarićima i počela bacati po meni. Na kraju je došla policija i odvezli su je.