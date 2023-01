U hotelu niti jedan dan nije isti, a zaposlenici najbolje znaju s čime su se sve suočavali tijekom radnog vremena. Svi djelatnici hotela moraju imati sposobnost brzog prilagođavanja dinamičnim uvjetima rada u turizmu i biti spremni raditi pod stresom.

Iako se radi o uzbudljivim poslovima punih novih izazova, ponekad im loši i toksični međuljudski odnosi s kolegama ili drame s gostima mogu lako uništiti dan. Nekad su to smiješne situacije, nekad opasne, a ponekad samo izazovne jer je poznato da svi zaposlenici hotela, osobito recepcionari moraju brzo i učinkovito riješiti probleme sukladno najvišim standardima h

otela.

Zaposlenici hotela često znaju reći da bi zbog brojnih iskustava u hotelima mogli napisati knjigu. Knjigu nisu napisali, ali su nam bivši i sadašnji zaposlenici hotela za novi serijal Hotelske priče iz Lijepe Naše ispričali neke svoje situacije iz hotela.

Nikola je radio u više hotela te nam je ispričao neka svoja iskustva, među kojima su se našli i poznati hrvatski sportaši.

Neugodne situacije poznatih hrvatskih sportaša

Nikola (25): Kad je jedan poznati hrvatski sportaš najavio dolazak u naš hotel, svi smo ga s uzbuđenjem očekivali. Tada se tek bio oženio pa je došao sa ženom. Dobio je jedan od najboljih apartmana, ali ono što je uslijedilo, nismo očekivali. Iz nepoznatih razloga je udario rukom u zid sobe i malo probio zid, ruka mu je bila krvava, a i ženu je udario više puta. Ostatak boravka je žena uglavnom ostajala u sobi, a on je skroz dolazio na recepciju hotela, uglavnom navečer i zavodio kolegice te se fotografirao s kolegama. Kolegicama je bilo jako neugodno, osobito jednoj menadžerici hotela koju je pratio neko vrijeme po hotelu i udvarao joj se.

Drugi hrvatski sportaš slovi za jako seksi muškarca i poznat je kao zavodnik. U braku je posljednjih nekoliko godina i iako se njegov brak u javnosti prikazuje kao idealan te se njegovoj ženi svi dive, zapravo nije sve tako divno. Dok mediji uzdižu njihov brak, on skoro svaki mjesec dolazi s istom ljubavnicom u naš hotel. Ona je poznata osoba i dođe ranije sama, a on dođe u njezinu sobu navečer. Ona je ta koja radi check-in i check-out na recepciji. S obzirom na to da je hotel gotovo uvijek pun i da kroz njega prođe puno ljudi, što gostiju hotela, što vanjskih gostiju, možda je trebao takve stvari raditi negdje gdje ne postoji mogućnost da ga itko vidi, ipak je on poznata osoba i u braku.

Nespretan bivši ministar

Jedno ljeto nam je u hotel dolazilo jako puno poznatih političara. Neki su nas svojom ljubaznošću i kulturom iznenadili, ali situacija s jednim je bila jako smiješna. Kako se radilo o nekadašnjem ministru koji je krupnije građe, svi pogledi bili su uprti u njega pa su nas tako zvali mediji i ispitivali je li on odsjeo u našem hotelu. Naravno da takve informacije ne dajemo, ali ono što je bilo smiješno je to da je zbog svoje "veličine" legao na dvije ležaljke jer mu je jedna bila mala.

Svi su pričali o tome pa ga je netko od gostiju tako fotkao i na kraju je završio u novinama htio to ili ne, ispričao je Nikola.