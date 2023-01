U hotelu niti jedan dan nije isti, a zaposlenici nekog hotela najbolje znaju s čime su se sve suočavali tijekom radnog vremena. Svi djelatnici hotela moraju imati sposobnost brzog prilagođavanja dinamičnim uvjetima rada u turizmu i biti spremni raditi pod stresom.

Iako se radi o uzbudljivim poslovima punih novih izazova, ponekad im loši i toksični međuljudski odnosi s kolegama ili drame s gostima mogu lako uništiti dan. Nekad su to smiješne situacije, nekad opasne, a ponekad samo izazovne jer je poznato da svi zaposlenici hotela, osobito recepcionari moraju brzo i učinkovito riješiti probleme sukladno najvišim standardima hotela.

Zaposlenici hotela često znaju reći da bi zbog brojnih iskustava u hotelima mogli napisati knjigu. Knjigu nisu napisali, ali su nam bivši i sadašnji zaposlenici hotela za novi serijal Hotelske priče iz Lijepe Naše ispričali neke svoje situacije iz hotela.

Katarina dugi niz godina radi u hotelima te je imala brojna iskustva, što dobrih, što loših, ali jedan od najgorih je bio kad ju je gost pribio uz zid u sobi i pokušao poljubiti.

Gost seksualno nasrnuo na recepcionarku

Katarina (43): Imala sam jako loše iskustvo s jednim gostom koji je boravio nekih 10-tak dana. Na početku je sve teklo u redu, pričali smo svaki dan. Jedan dan sam ga lijepo pozdravila i pitala ga kako je (ipak želimo da se svi osjećaju kao kod kuće). Nakon tih nekoliko dana poželio je promijeniti sobu u neku veću. Ponudila sam mu da pogleda Junior suite i vidi je li mu odgovara. Kako sam bila sama na recepciji, rekla sam kolegi portiru da idem gostu pokazati sobu. Do tada mi nije bila praksa reći u koju sobu idem ili eventualno povesti pratnju. Već u liftu sam osjetila malo čudnu energiju kada sam dobila par kratkih odgovora na moja pitanja kako mu je prošao dan i slično. Soba koju sam mu predložila je bila na kraju dugog hodnika. Ja sam bila prva koja je ušla u sobu, on je ušao poslije mene te me istog trena prislonio na zid i pokušao poljubiti. U panici sam ga odgurnula te luđački počela trčati do stubišta, a on je vikao "that is what you asked for". Nakon par minuta na recepciji, kad sam malo došla k sebi, nazvala sam ga u sobu i rekla da odmah napusti hotel. Nije mu bilo jasno zašto i nije želio otići. Naravno da sam pozvala policiju koja ga je ispratila.

Nažalost, tu sam bila u situaciji da je bila moja riječ protiv njegove. Kamere pokrivaju hodnike, a incident se dogodio u sobi. Od tada sam puno opreznija i bar kolege znaju gdje sam u kojem trenutku, ispričala je Katarina jedno svoje iskustvo.

Napila se, zaspala u hodniku hotela i završila u tuđoj sobi

Jedna gošća hotela se jako napila s frendicama na baru i tako "uništena" krenula do sobe. Pokušala je ući u sobu za koju je mislila da je njezina, a kako nije uspjela, naslonila se na vrata i zaspala. Gosti su javili recepciji da netko spava na hodniku pa je kolega portir uveo ženu u sobu jer mu je rekla da je u toj sobi. Nakon nekog vremena, kada se probudila, gospođa je sva zbunjena došla na recepciju tražiti ključ svoje sobe. U trenutku kada je ona bila kod nas na recepciji, u svoju sobu je ušao gost koji je iz filmske industrije te je bio u našem hotelu zbog snimanja filma u Hrvatskoj.

Taj gost je vidio da mu je nered na krevetu, da je ondje netko bio te je primijetio žensku torbicu. U međuvremenu je gost iz sobe u kojoj je ona malo odspavala, došao na recepciju s njenom torbicom koju je ostavila u sobi. Kada se otkrio nesporazum, gost nije ništa zamjerio, srećom, bio je jako fin.

Englezi misle da su duhoviti

Često smo imali goste iz Engleske koji su slavili momačke, to je znalo biti jako zanimljivo. Naravno bili su potoci alkohola i tko zna čega. Jednom prilikom se oglasio alarm u sobi. Naime, jedan od gostiju se želio malo našaliti s mladoženjom te mu u sobi aktivirao aparat za gašenje požara. Naravno da se skoro ugušio od udisanja tog praha. Soba je danima bila neupotrebljiva jer su sav namještaj i tehnika bili uništeni.

On se pravdao da je bio pripit pa mu se učinilo da vidi požar u sobi. Naravno da smo kod prijave gostiju uvijek tražili garanciju za dodatne troškove i eventualnu štetu tako da smo uspjeli naplatiti učinjenu štetu, bila je njezina treća ispovijest.

Potrebna veća ulaganja u edukacije zaposlenika hotela

Nije uvijek pravilo da je gost uvijek u pravu. Često žele nemoguće i prijete ostavljanjem loše recenzije ako im se ne udovolji. Zbog navodne buke i sličnoga traže upgrade u apartmane, besplatan doručak ili čak večeru. Naravno da se takvim prohtjevima ne udovoljava već se nađe najbolje rješenje za obje strane. Uglavnom odu nezadovoljni jer nisu dobili ono što su zahtijevali. Najčešće nastradaju kolege s malo iskustva pa se ne snađu u pravom trenutku, a s obzirom na današnju situaciju u hotelskoj industriji, u kadar se ne ulaže dovoljno.

Više ulaganja u edukacije vezano za odnos s gostom bi svakako doprinijelo svakom hotelu. Nažalost to često nije praksa i zbog velike fluktuacije djelatnika prepušteni su sami sebi, poručila je Katarina.