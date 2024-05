Visok krvni tlak obično je viši od standardne 120/80 mmHg, no on ovisi o stanju svake osobe i zapravo je dosta relativan pojam. Vrijednosti krvnog tlaka razlikuju se ovisno o aktivnosti, dobi, lijekovima i zdravstvenom stanju. Nekome nizak krvni tlak, drugoj osobi može biti normalan.

Pri zapisu krvnog tlaka mjere se dvije vrijednosti. Gornja vrijednost predstavlja trenutak kada se srce stisne, dok se donja vrijednost javlja za vrijeme odmora srca između dva udarca.

Visokim krvnim tlakom smatra se vrijednost od 140 mmHg ili više (za gornju vrijednost), to jest 90 mmHg ili više (za donju). Kod povišenog krvnog tlaka, najčešće su povišene obje vrijednosti. Ako su vam vrijednosti visoke, trebate znati kako sniziti tlak.

Visoki tlak simptomi

Za oko 90 posto ljudi koji imaju povišen krvni tlak uzrok je nepoznat. Većini ljudi povišeni krvni tlak ne uzrokuje simptome.

Ljudi s povišenim krvnim tlakom mogu imati simptome:

glavobolje,

krvarenja iz nosa,

vrtoglavice,

umora,

mučnine,

bolova i pritiska u glavi,

crvenila lica,

smetenosti,

pretjeranog znojenja,

uznemirenosti,

osjećaja lupanja srca,

zujanja u ušima,

smetnji vida.

Ti se simptomi pojavljuju i kod ljudi koji nemaju problema s tlakom. Upravo zato bitno je često mjeriti krvni tlak kako biste znali trebate li ga sniziti.

Ljudi koji boluju od hipertenzije imaju veći rizik od ateroskleroze, bolesti srca, moždanog udara i smrti. Zato je važno da se tlak mjeri precizno i dobro kontrolira.

Kontrola krvnog tlaka

Tlak u arterijama može se povisiti na nekoliko načina. Srce može pumpati krv većom snagom i tako izbacivati veću količinu krvi svakim otkucajem. Druga mogućnost je da velike arterije mogu izgubiti svoju elastičnost i postati krute pa se ne šire dovoljno kada kroz njih srce izbacuje krv. Zbog toga se krv pri svakom srčanom otkucaju probija većom snagom i tada tlak raste.

Krvni tlak se povisuje i uslijed živčanih ili hormonskih podražaja ili radi povećanja ukupne tekućine koja cirkulira u krvožilnom sustavu. To se događa kod nekih oboljenja bubrega kada oni nisu sposobni izlučiti dovoljnu količinu soli i tekućine iz tijela. Volumen krvi u tijelu se povećava, a posljedica je porast krvnog tlaka.

Pacijenti mogu imati umjetni visoki tlak ako su nervozni pri mjerenju tlaka u liječničkoj ordinaciji ili ako su se žurili da nekamo stignu na vrijeme. Za pravilno mjerenje krvnog tlaka morate biti opušteni barem 15 minuta i sjediti s leđima i vratom ispruženima i poduprtima.

Kako sniziti visoki tlak bez lijekova

Osim zdravog načina života, ovi savjeti mogu vam pomoći da održavate tlak stabilnim i time smanjujete mogućnost moždanog udara.

Smanjite kilograme

Višak kilograma opterećuje mišiće vašeg tijela, ali i srce pa time i potiče stezanje uz ukočenost krvnih žila. Gubitak kilograma može znatno smanjiti vaš tlak i krutost arterija koje utječu na povisivanje tlaka.

Pokrenite se!

Aerobik, pilates i joga odlične su vježbe za poticanje cirkulacije u tijelu i bolji rad srca. Šetanje, plesanje i plivanje mogu pomoći da reducirate težinu i snizite tlak. Ugasite televizor, računalo i stanite na vlastite noge.

Spavajte dovoljno

Mnogi ljudi koji pate od nesanice pate i od previsokog tlaka. Jednostavan je način kako sniziti tlak - spavanje. Ustabilite životne navike i osigurajte si barem 7 sati sna svake noći. Ako ne možete zaspati, jednostavan trik je tuširanje toplom i vrućom vodom prije spavanja. Udisanje pare pomaže u otvaranju sinusa i olakšavanju disanja, što poboljšava kvalitetu sna, ali i krvni tlak.

Smanjite unos alkohola, cigareta i kave

Više od dva alkoholna pića na dan može uzrokovati visoki krvni tlak. Kako biste ga snizili, budite umjerni u piću - jedno dnevno za žene, a dva za muškarce.

Jednako tako i pušenje cigareta potiče aktivnost živaca što pojačava pumpanje srca. Pušenje šteti vašim arterijama i čini vas manje fleksibilnima, čak i 10 godina nakon zadnje popušene cigarete.

Kofein može povisiti krvni tlak do 10 bodova kod ljudi koji kavu ne piju redovito, ali i proširiti porast krvnog tlaka uzrokovanog stresom. Ako pijete kavu redovito, čak šest šalica kave ili crnog čaja dnevno neće povećati rizik za povišenim krvnim tlakom. Studija provedena na 150 tisuća ljudi pokazala je da redovito ispijanje čaja ili kave snižava krvni tlak.

Poboljšajte prehranu

Izbjegavanje brze i masne hrane, kao i promjena režima prehrane najbolji je način kako sniziti tlak. Voće i povrće sadrže flavonoide koji znatno smanjuju krvni tlak. Ako vam je visok, izbacite i sol iz svoje prehrane.

Kako sniziti tlak prirodnim putem

Ovo su namirnice koje pozitivno utječu na regulaciju visokog tlaka:

bijeli i crveni luk,

datulje,

tamna čokolada,

cikla,

laneno ulje,

maslinovo ulje,

jabučni ocat,

krastavac,

zob,

celer,

crveno bobičasto voće,

namirnice bogate kalijem.

Brz način kako sniziti tlak

Povišen krvni tlak bolest je modernog doba i svaki čovjek će se naći u situaciji da mu je tlak povišen. U tim situacijama potrebno je što hitnije opustiti mišiće.

Lagano stavite vrhove prstiju liniju iza ušne resice do sredine ključne kosti. Nemojte pritiskati niti masirati, već lagano prolazite od gore do dolje tim područjem. Ponovite to s obje strane po deset puta.

Vrhove prstiju stavite na lice na razini ušne resice, na udaljenosti pola centimetra od uha u pravcu prema nosu. Masirajte tu točku po minutu i to sa svake strane lica. Nije bitno u kojem smjeru, samo je bitno da imate osjećaj pritiska na određenu točku.

Nakon masiranja ovih točaka, tlak bi trebao pasti.

Kako disanjem sniziti tlak

Samo 30 dubokih udisaja dnevno može zaštititi od srčanih bolesti, a utvrđeno je da specifična tehnika disanja znatno snižava krvni tlak, poboljšava zdravlje krvnih žila i smanjuje upalu.

Poznata kao trening osnaživanja mišića za disanje (IMST), metoda može biti učinkovita kao i redovita tjelovježba u poboljšanju kardiovaskularnog zdravlja, prema novoj studiji u Journal of the American Heart Association.

Izvorno razvijen 1980-ih kao tretman za pacijente s respiratornim bolestima, IMST uključuje snažno udisanje kroz ručni uređaj koji pruža otpor. To rezultira jačanjem dijafragme i drugih mišića za disanje.

To što IMST zahtijeva samo oko pet minuta dnevno čini ga mnogo lakšim za pridržavanje od mnogih režima tjelesnog vježbanja, posebno za starije osobe. Kao takav, može predstavljati praktičniju i realniju metodu sprječavanja hipertenzije.

Terapija lijekovima

Svaka osoba s visokim krvnim tlakom može postići regulaciju svojeg tlaka upotrebom neke od više vrsta lijekova, ali liječenje svakog pojedinog bolesnika treba biti individualno.

Liječenje je najučinkovitije kad postoji dobra suradnja između bolesnika i liječnika i kad se planira zajedno s doktorima.

Da bi terapija za krvni tlak imala najbolje rezultate, tablete bi trebalo uzeti prije odlaska na spavanje, kažu španjolski znanstvenici. Taj jednostavan savjet mogao bi vam sačuvati život, napisali su u časopisu European Heart Journal.

Lijekovi bolje štite od srčanog udara, ako se uzimaju prije spavanja, a ne ujutro, rezultati su novoga velikog istraživanja o lijekovima za smanjenje krvnog tlaka u koje je bilo uključeno više od 19.000 osoba koje su na terapiji.

Znanstvenici su pojasnili kako vjeruju da naš biološki sat određuje na koji ćemo način reagirati na lijekove. Savjetuju da se uzimanje tableta uskladi s biološkim satom. Postoje čvrsti dokazi da razne vrste medikamenata, među kojima su i oni za srce, bolje djeluju ako se uzimaju u točno određeno vrijeme tijekom dana.

Najbolji lijek za visoki tlak

Najbolji lijekovi za visoki krvni tlak su inhibitori angiotenzin-konvertirajućeg enzima (ACE) koji snizuju tlak opuštanjem krvnih žila: enalapril, lizinopril, perindopril i ramipril.

Najčešća nuspojava je uporan suhi kašalj. Druge moguće nuspojave uključuju glavobolje, vrtoglavicu i osip.

Možda ćete morati uzimati lijekove za krvni tlak do kraja života. Ali vaš bi liječnik mogao smanjiti ili prekinuti liječenje ako vaš krvni tlak ostane pod kontrolom nekoliko godina.

Vrlo je važno uzimati lijek prema uputama. Ako propustite doze, neće djelovati dobro.

Što je dobro za visoki tlak

Osim tjelovježbe, prehrane i zdravih navika, kod visokog krvnog tlaka možete si pomoći mješavinom od češnjaka, jabučnog octa i meda, koji su svaki za sebe, u umjerenim količinama, izuzetno zdrave i korisne namirnice, a u kombinaciji čine pravi spas za naš metabolizam.

Idealno bi bilo ove sastojke uzimati tijekom hladnijih mjeseci, ali naravno, preporučuje ih se uzimati kroz cijelu godinu.

A za pripremu ove super smjese bit će vam potrebno:

1 šalica jabučnog octa,

1 šalica meda,

10 češnjeva češnjaka.

Evo kako se priprema:

Sve sastojke stavite u blender i miješajte dok se smjesa ne sjedini. Zatim smjesu prebacite u staklenku i stavite je u hladnjak, a želite li da smjesa maksimalno djeluje, iskoristite je u roku od pet dana nakon izrade.

Kako se uzima:

Za najjače rezultate po dvije žličice smjese uzimajte ujutro na prazan želudac, a posebno se savjetuje osobama koje imaju visoki kolesterol i krvni tlak. Također, ova je mješavina iznimno dobra tijekom zime, jer podiže i jača naš imunitet.

