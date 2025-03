Toksično prijateljstvo s narcisom teško je uočiti, no odaje ih ovih pet znakova

Stručnjakinja Marcela na svom TikToku redovito dijeli obrazovne sadržaje o tipovima osobnosti. Ona je nedavno otkrila pet znakova da ste možda u "toksičnom" prijateljstvu s narcisom.

Marcela je objasnila da ona mogu biti "jednako toksična" kao i romantične veze s nekim tko ima narcisoidnu osobnost. "Ali, njih je puno teže uočiti", istaknula je.

Marcela je objasnila da će narcisoidni prijatelj "napraviti da se sve vrti oko njih", no da on neće biti tu za vas da vas sasluša ili kad vam je nešto potrebno.

Narcisoidnost je ekstremna razina zaokupljenosti sobom do te mjere da osobu tjera da zanemari potrebe i osjećaje drugih ljudi oko sebe. Narcisi često odbacuju druge ljude kako bi dobili ono što žele i ne razumiju kakav učinak njihovo ponašanje ima na njih.

Kako znati da vam je prijatelj narcisoidan?

Terapeutkinja, koja se specijalizirala za traume, dr. Sarah Davies za Daily Mail je objasnila: "Narcisoidnost je vrlo raznolika, u rasponu od toga da smo ponekad pomalo sebični ili zaokupljeni sobom (što svi možemo biti), preko 'narcisoidnih obrana', do potpunog poremećaja osobnosti, koji graniči sa sociopatom".

Prema Marceli, netko s narcisoidnim poremećajem osobnosti (NPD) voli svjetla reflektora, "ali samo kad su uperena u njih".

"Dominira razgovorima, stalno će vas prekidati i fokus će prebaciti na sebe, ali čim vam zatreba podrška, on to ignorira, umanjuje, i nekako to okrene na svoje probleme", rekla je.

"Ako sve izgleda kao natjecanje s vašim prijateljem, velike su šanse da ima NPD-a. Mogao bi imati želju da vas 'pobijedi' jer svaku interakciju tretira kao priliku da vam dokaže da je superioran", otkrila je Marcela.

Narcisoidno prijateljstvo ostavlja vas iscrpljenim

Treći znak da možda imate posla s narcisoidnim prijateljem, prema Marceli, jest taj da nestane kad vam najviše treba.

Ako ste primijetili da je vaš prijatelj u blizini samo kada vam stvari idu dobro, "kada ste zabavni i kada ste uspješni", ali vas izbjegava i ponaša se kao da ste teret kada vam treba stvarna podrška, možda je vrijeme da preispitate vezu.

Marcela je, također, naglasila da se mnogi njegovi komplimenti mogu činiti kao "prikrivene uvrede", poput, primjerice "Voljela bih da me nije briga što jedem kao što tebe nije briga".

Također, ako se uvijek osjećate "iscrpljeno" nakon što ste proveli vrijeme s njim, mogli biste imati posla s narcisom. "Kvalitetno prijateljstvo ostavlja osjećaj viđenosti i podrške, ali narcisoidno prijateljstvo ostavlja vas iscrpljenim jer stalno 'hodate po jajima'", objasnila je Marcela.

Može li se narcis promijeniti?

Stručnjakinja za rješavanje sukoba Francesca Santoro savjetovala je svima koji imaju posla s narcisom da uzvrate udarac kako bi "pobijedili narcisa u njihovoj vlastitoj igri".

Objasnila je da se narcisi hrane emocijama, pa ih je najbolje "izgladnjivati". "Manipulirat će vašim emocijama, posebno ljutnjom. Sukob s narcisom je brutalan i neumoljiv, cilj je da vas psihički raspali i uništi. Dakle, nemojte se upuštati u to ni na koji način", rekla je.

Britanska stručnjakinja za traumu Annalie Howling uz to je predložila da "upotrijebite samo ono što želite da oni koriste i kritički odbace". "Ako morate imati kontakt s narcisoidnom osobom, vodite razgovor o laganim temama i nemojte otkrivati ​​previše osobnih detalja", dodala je.

"Naoružati se stručnim znanjem najbolja je linija obrane protiv narcisa, ali ako sve drugo ne uspije, najbolje je prekinuti vezu, bez obzira na njenu prirodu", objasnila je Francesca.

"Ne možete ih promijeniti… Samo se odvojite koliko god možete ako je moguće. Prekinite svaki odnos koji imate s njima!", istaknula je.

