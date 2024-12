Deset znakova da ste odrasli uz narcisoidnog roditelja: 'Ako to traži od vas...'

Dijagnosticirani narcis otkrio je znakove da ste odrasli s narcisoidnim roditeljem. HG Tudor, koji govori o njihovoj dijagnozi narcizma na svojoj YouTube stranici, primijetio je da se narcisi "pojavljuju na mnogo različitih mjesta" kao što su društvene situacije ili na poslu.

"Postoje dva područja u kojima prisutnost narcisa uzrokuje najveću štetu, to je romantična veza i obiteljska veza. Oni koji imaju roditelja ili roditelje koji su narcisi nisu imali izbora po tom pitanju. Odrasli u takvom domu tome su bili izloženi tijekom svog djetinjstva i u odrasloj dobi", rekao je.

HG Tudor je kazao ljudi tek kad odrastu shvate ili posumnjaju da bi njihov roditelj mogao biti narcis. Istaknuo je kako je "neuobičajeno" da dijete dođe do takvog zaključka. Primijetio je da romantična veza s narcisom može natjerati ljude da shvate da je njihov roditelj, također, jedan od njih, piše Daily Mail.

Drugi način na koji ljudi dolaze do ovog zaključka jest analiziranje vlastitog ponašanja, za koje je primijetio da je "nastalo zbog zlostavljanja koje su pretrpjeli". "Vidite način na koji reagirate u određenim okolnostima, a možda tražeći terapiju otkrijete da bili ste izloženi roditelju narcisu", rekao je HG Tudor.

Prema Američkom psihološkom udruženju: "Narcistički poremećaj osobnosti (NPD) je skupina poremećaja skupine B koja također uključuje antisocijalne, histrionične i granične poremećaje. NPD uključuje tri elementa: grandiozan i preuveličan pogled na sebe, nedostatak topline ili empatije u odnosima i korištenje raznih strategija za održavanje grandioznog pogleda na sebe". Dok je NPD poremećaj, ljudi također mogu imati narcističke osobine, a da nemaju poremećaj.

HG Tudor tvrdi da postoji deset znakova koji govore da ste imali narcisoidnog roditelja, a evo koji su to.

1. Od vas se očekuje da se vi brinete za roditelja

Prema HG Tudoru, uloga roditelja je "štititi dijete od životnih nedaća, voditi ga, pružiti mu emocionalnu potporu, a ne samo, naravno, pružiti mu sklonište, hranu i piće, nego i voditi ga kroz život". Većina roditelja svoje će probleme držati za sebe, jer se djeca ne mogu nositi s problemima odraslih osoba.

Međutim, rekao je, kada se radi o narcisoidnom roditelju, "vi kao dijete možete postati emocionalna stijena za narcisa koji se žali na ponašanje drugih, osobito supružnika ili drugih članova obitelji". Osim toga, od djece narcisoidnih roditelja može se očekivati ​​da obavljaju druge poslove uključujući kućanske dužnosti i brigu o roditelju - fizički ili financijski. Drugim riječima, "vi morate biti roditelj roditelju".

2. Ne poštuju privatnost i granice

Narcisoidni roditelji krše granice svoje djece, tvrdi HG Tudoru. Biraju im prijatelje, zabranjuju im da provode vrijeme s nekim ljudima i općenito se miješaju u druge aspekte njihovog života.

"Ako se pokušate oduprijeti ovom uplitanju, mogli biste se susresti s izljevima bijesa", rekao je.

3. Stalno im treba potvrda i odobravanje

"Traže vaše slaganje, čak i kada se zapravo ne slažete s njihovim ponašanjem. Moraju imati vaše odobrenje za to. Kad ogovaraju ili kritiziraju druge ljude očekuju da se složite s njihovim stavom", kazao je HG Tudor.

Dodao je da narcisoidni roditelji "opetovano traže potvrdu za svoje ponašanje dobivanjem odobrenja od vas".

Narcisoidni roditelj također može tražiti potvrdu kroz "isticanje djetetovih postignuća hvaleći se njima… Odgovori koje dobije su mu kao gorivo te mu daju potvrdu da je dobar, briljantan i talentiran roditelj". HG Tudor je dodao da zdravi roditelji ne traže tu potvrdu iz vanjskih izvora.

4. Ističu favorite

Narcisoidni roditelji imaju favorite, tvrdi HG Tudor, koji je rekao da je to obično netko od njihove djece, ili jedan od njihovih rođaka, ili, čak, njihov intimni partner, a svi ostali su "triangulirani" s favoritom.

"Ovo ćete primijetiti kao posljedicu različitih očekivanja između vas i vaših vršnjaka u vezi školskih postignuća i sportskih postignuća. Kako stojite u smislu karijere, koliko zarađujete, koju funkciju ili titulu na poslu imate. Favoritizam se može pokazati kaznom. Na primjer, vi ste kažnjeni, ali vaš brat ili sestra nikada nisu ili su dobili blažu kaznu od vas", istaknuo je HG Tudor.

Također, možete biti opetovano uspoređivani, na primjer, pitat će vas zašto ne možete biti sličniji favoritu.

5. Njihove potrebe dolaze ispred vas

HG Tudor je rekao da je slobodno vrijeme narcisoidnog roditelja važnije od toga da bude roditelj, što može rezultirati zanemarivanjem, jer su "previše zadubljeni" u ono što rade da bi se zanimali za ono što njihovi potomci imaju za reći.

Rekao je i da to može ići i dalje. "Oni mogu stvoriti lažnu krizu kako bi vas natjerali da se posvetite onome što oni zahtijevaju te tako remete vaš svakodnevni život. Mogu opetovano tražiti pomoć od vas za situacije koju mogu sami riješiti ili traže pomoć s određenim problemima, što rezultira prekidom vašeg života i vaših obaveza", kazao je.

6. Prebacivanje krivnje

Roditelj narcis nikada nije u stanju preuzeti odgovornost, rekao je HG Tudor te je dodao da je svaljivanje krivnje na druge "dio obrambenog mehanizma narcizma".

HG Tudor je kao primjere naveo nekoliko fraza koje koristi roditelj narcis: "Da te nisam imao, do sada bih bio multimilijunaš. Vidi što si napravio od mene, ti me činiš ovakvim. Tjeraš me da te udaram. Uništio si mi život. Sve je bilo divno dok ti nisi došao".

7. Vaša je neovisnost prijetnja narcisu

Iako će zdravi roditelji prirodno biti tužni "kada njihovo dijete konačno odleti iz gnijezda", oni su svjesni da je to "sve dio zdrave evolucije odnosa" i znaju da je zdravo za dijete da ima svoj vlastiti put u svijetu. Međutim, to nije slučaj kada je u pitanju roditelj narcis, rekao je HG Tudor.

"Kao dijete narcisoidnog roditelja morate biti kontrolirani… Kako postajete neovisniji, odbacivanje okova kontrole tog narcisa ugrozit će potrebu tog narcisa za kontrolom, što će rezultirati potrebom da se pokuša poništiti ta 'prijetnja' kako bi se uspostavila kontrola na neki način", istaknuo je.

8. Narcis živi kroz vas

HG Tudor je rekao: "Vi ste jednostavno produžetak narcisoidnog roditelja, malo ogledalo koje je tu da ispunjava narcisove naloge, da uvijek budete pod kontrolom".

Rezultat toga je da "narcis preuzima vaše karakterne crte, a vaša individualnost je smanjena". Osim toga, narcisoidni roditelj može diktirati važne životne izbore, poput onoga što ćete učiniti kad je karijera u pitanju, i ukrasti zasluge za vaša postignuća.

"Posvajanje vaših postignuća također je sredstvo utvrđivanja kontrole nad vama, kako biste se podsjetili da ste tu samo zbog milosti narcisa", istaknuo je.

9. Bit ćete marginalizirani kako bi narcis ostao superioran

HG Tudor je kazao da "narcisi mogu ili uzdizati sebe ili ponižavati druge ljude".

Dodao je: "I stoga ćete, kao dijete narcisa, uvijek iznova otkrivati ​​da ste podčinjeni… To će se odraziti kroz to da sebe kritizirate, odbacujete vlastite uspjehe, umanjujete vaša postignuća…. Bez obzira koliko se trudili, bez obzira na to što postigli, na kraju budete marginalizirani".

10. Često vas je sram

Narcis nema emocionalne empatije prema vama, rekao je HG Tudor te napomenuo da se "vaše reakcije, vaši emocionalni odgovori na okolnosti jednostavno odbacuju".

Dodao je da kada njihovo dijete plače, mogu im reći da prestanu i optužiti ih da su pretjerali.

"Njihov nedostatak emocionalne empatije je jasan i očit. Nisu zainteresirani da vam pomognu. Oni nisu zainteresirani za vašu podršku. Vaša reakcija je smetnja jer postavljate zahtjeve prema narcisu, a niste tu da to činite. Oni su tu da vama postave zahtjeve", kazao je HG Tudor.

