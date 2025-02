Mladenkina snimka s vjenčanja izazvala burnu raspravu: 'Bila sam jako frustrirana'

Claire Kendall Taetz (25) i Joshua Joe vjenčali su se na ceremoniji koja je bila zamišljena na na njoj ne bude djece, osim nećaka i nećakinja mladenaca. Međutim, tijekom vjenčanja u Teksasu, jedan je gost imao drugačiji pogled na to kako bi vjenčanje trebalo izgledati.

S vjenčanja je objavljena snimka koje je brzo postala viralna, a na kojoj je prikazan svećenik koji pokušava obaviti ceremoniju, no zbog glasnog plača djeteta među uzvanicima gotovo ništa od njegovih riječi baš se i ne čuje. Zvukovi iz pozadine potpuno su ometali tijek ceremonije, što je dovelo do napetost među prisutnima, piše News.com.

Gost odbio iznijeti dijete koje plače

Mladenka je uz objavljeni video objasnila kako je isprva suosijećala s djetetom, pa je zatim postajala frustrirana, te kako je sve skupa trajalo 10 minuta. Kaže kako se osijećala kao da se ne poštuje njezin dan. "Kada gost odbije izaći s djetetom koje plače na vašoj ceremoniji vjenčanja jer su oni putovali 10 sati da bi to vidjeli", napisala je nezadovoljna uz snimku. Objasnila je da su gosta zamolili da izađe s djetetom za vrijeme ceremonije, zatim su mu ponudili da netko drugi izvede dijete, ali je on sve to odbio. Na kraju je gost izveo dijete na zahtjev mladenkine majke.

Jedini način na koji je otac pokušao umiriti dijete bio je da mu rukom pokrije usta. "Nije dijete krivo, nego otac koji nije imao obzira da izađe iz prostorije, što je umanjilo atmosferu tog važnog trenutka mog života. Svi misle da će njihovo dijete biti dobro, ali to nije uvijek slučaj. Ne možete predvidjeti kako će se dijete ponašati u takvoj situaciji, a na vama je odgovornost da mu pomognete da regulira svoje emocije", kaže Claire.

Njezina je objava pokrenula burnu raspravu na društvenoj mreži. Brojni su se ljudi u komentarima složili s mladenkom i rekli kako i sami biraju, ili bi birali, vjenčanje bez djece. U komentarima redom navode situacije u kojima smatraju da nije bilo mjesta djetetovom plaču. ''Ovi komentari čine da se osjećam ugodno u svom izboru vjenčanja bez djece'', napisala je jedna pratiteljica.

