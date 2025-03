Mogu naštetiti njihovoj psihi: Ovako izostanak majčinske ljubavi utječe na kćeri

Vlastite traume i neiscijeljeni ožiljci: Mnoge majke koje ne mogu pružiti emocionalnu toplinu i podršku svojim kćerima i same su bile žrtve emocionalnog zanemarivanja ili zlostavljanja u djetinjstvu. Ove neiscijeljene rane, često prenošene generacijski, onemogućuju im da razviju zdravu emocionalnu povezanost sa svojom djecom. One jednostavno nisu naučile kako voljeti na zdrav način jer to same nisu iskusile.