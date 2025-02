Njima nedostaje stanovnika, a vi želite novi početak. Ova su mjesta kao stvorena za vas

15. Mauricijus: Ova otočna država nudi financijsku potporu u iznosu od 400 eura osobama koje žele osnovati tvrtku. To možda i ne djeluje kao puno novca, ali za tamošnji standard bit će više nego dovoljno za troškove pokretanja startupa.

12. Ujedinjeno Kraljevstvo: Otok Sark, koji je dio Guernseyja, nudi program Sark Society, koji osigurava do 19.000 eura potpore i jednogodišnju vizu osobama koje se presele na otok. Osim toga, Ujedinjeno Kraljevstvo suočava se s velikim nedostatkom učitelja pa Engleska nudi financijski poticaj od 10.000 britanskih funti (oko 12.000 eura) učiteljima koji se odluče doseliti i raditi kod njih.

11. Sjedinjene Američke Države: Iako imigracija u SAD nije jednostavna, pojedini gradovi nude financijske poticaje za doseljenike. Gradovi poput Topeke u Kansasu i Rochestera u New Yorku nude novčane subvencije obiteljima koje se odluče preseliti i živjeti tamo.

10. Švicarska: Grad Albinen nudi financijsku potporu u iznosu od 50.000 eura osobama koje se odluče preseliti u taj grad, u kojem trenutačno žive samo 243 stanovnika. No, postoje uvjeti – morate biti mlađi od 45 godina, imati švicarsko državljanstvo i obvezati se na boravak u Albinenu u trajanju od najmanje deset godina.

6. Japan: Tamošnja vlada osmislila je Regional Revitalization Program, koji pruža financijsku pomoć i potporu ljudima koji se žele preseliti u ruralne krajeve te zemlje. Program omogućuje dodjelu jednogodišnje vize te financijsku pomoć u iznosu do 9.500 eura za preseljenje i život na selu.

5. Portugal: Tamo je vlada pokrenula program Emprego Interior MAIS, kroz koji financijski podupire ljude koji se presele u unutrašnje regije zemlje kako bi tamo radili i živjeli. Program nudi subvencije u iznosu do 5.000 eura, a dostupne su i stranim državljanima.

Osim toga, Irska je pokrenula inicijativu Our Living Islands, čiji je cilj revitalizacija i jačanje gospodarstva na 30 udaljenih otoka. Ako kupite kuću izgrađenu prije 1993. koja je bila napuštena najmanje dvije godine, možete ostvariti pravo na financijsku potporu u iznosu do 83.000 eura.

1. Čile: Ova zemlja nudi financijsku potporu startup tvrtkama koje žele započeti poslovanje kod njih. Program koji nude omogućuje tvrtkama financiranje u iznosu do 76.000 eura, uz odobrenje jednogodišnje radne vize za osnivače i njihove timove.

Od slikovitih europskih sela pa sve do egzotičnih otoka, neke destinacije spremne su vam platiti da se tamo preselite i započnete novi život. Bilo da tražite uzbudljive poslovne prilike, mirniji način života ili avanturu, ovo su mjesta koja nude jedinstvene beneficije za one koji su spremni na promjenu.

Preseljenje u drugu zemlju može biti uzbudljivo iskustvo, no istovremeno može biti i skupo te zahtjevno. Srećom, postoje države koje nude financijske poticaje kako bi privukle nove stanovnike. Ti poticaji uključuju novčane naknade, porezne olakšice i druge pogodnosti. No to obično nije bez da imate obaveze koje očekuju da ispunite.

Razlozi za pokretanje ovakvih inicijativa su različiti – od rješavanja problema depopulacije do privlačenja radne snage i poduzetnika, prema Holidify.

Koje zemlje su spremne platiti da se kod njih preselite i uz koje uvjete doznajte u galeriji.