Zlatko Dalić morao je pojesti svoje riječi: To je ispalo dobro, ali neki će igrači ipak žaliti

U prvom pripremnom susretu uoči Svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija je u noći s četvrtka na petak po našem vremenu, na Camping World stadionu u Orlandu, pobijedila Kolumbiju s 2-1. Bio je to prvi međusobni susret "Vatrenih" i Kolumbije, aktualnog južnoameričkog doprvaka.

Iako je bila riječ o prijateljskoj utakmici u kojoj smo igrali u sastavu koji sigurno neće zaigrati zajedno na Svjetskom prvenstvu, ipak treba istaknuti neke stvari koje smo naučili iz ove utakmici i koje bi nam mogle koristiti u budućnosti.

Možemo i s tri stopera

Iako je Zlatko Dalić nakon Farskih otoka u studenom prošle godine izjavio kako Hrvatska pod njime neće zaigrati u formaciji s tri stopera, okolnosti su navele hrvatskog izbornika da se ipak predomisli. I dokazano mu je da možemo i tako. Bilo je tu grešaka u obrani, ali pokazalo se da imamo igrače za tu formaciju i da su na to naviknuli u svojim klubovima. Većina modernih ekipa u ligama petice otvara igru s tri u zadnjoj liniji i tako nogomet danas funkcionira, to radi i hrvatska reprezentacija kada igra svoju formaciju s dva stopera, ali sada smo pokazali da se možemo i braniti s pet u liniji. Bilo je tu i sreće, Kolumbija je propustila neke velike prilike, ali naši su braniči pokazali da se ne snalaze loše.

Sjajni Vušković

Jedan od razloga zašto funkcionira formacija s tri stopera jer je jedan od te trojice Luka Vušković, stoper svjetske klase koji ima potencijal postati ponajbolji na svijetu na svojoj poziciji. Luka je upisao i prvi gol za reprezentaciju iako ga je u toj situaciji pomazila i sreća. Vušković je, nevezano za to, odigrao odličnu utakmicu što iz tjedna u tjedan gledamo u Bundesligi.

Pobjeda na gostujućem terenu

U prijateljskim utakmicama rezultat nije najvažniji, ali u zbog ovog rezultata trebamo pohvaliti cijelu ekipu. Više je razloga. Prvo, atmosfera je bila kao da se igra u Medellinu, a ne u Orlandu. Drugo, Kolumbija je igrala u svojem praktički najjačem sastavu, dok smo mi napravili dosta rotacija. Treće, po pristupu igrača vidjelo se da su Kolumbijci poneseni atmosferom i da ovo za njih nije prijateljska utakmica. Već prilikom intoniranja himne činilo se da je SP za Kolumbiju već počelo. Dodatno, zabili su gol u drugoj minuti i zato naši igrači zaslužuju sve pohvale što su na takav kolumbijski pristup imali odgovor i do kraja poluvremena preokrenuli rezultat.

Brige u napadu, samo slatke

Igor Matanović - pogodak i odlično poluvrijeme. Petar Musa - odlično poluvrijeme, malo je nedostajalo do pogotka.

M&M (Matanović i Musa) audiciju su prošli uspješno i bilo bi čudo da ih ne vidimo na konačnom popisu. Tu su i već sigurni Kramarić i Budimir, a te vijesti neće s veseljem dočekati Petković, Beljo, Kovačević i Ivanović jer su oni nakon ove utakmice samo korak dalje od puta na Svjetsko prvenstvo.

Tu je bila i uvijek prisutna sreća

Sreća je uvijek prisutna uz ovu reprezentaciju od kada je Zlatko Dalić na klupi. Završila bi ova utakmica puno drugačije da je Kolumbija zabila jednu od svoje dvije ogromne prilike u prvom poluvremenu. Dodatno bi to zapalilo brojne kolumbijske navijače i ne bi bilo lako napraviti preokret.

Za četiri dana slijedi utakmica s Brazilom i još jedan veliki test za ovu reprezentaciju. Ta utakmica mogla bi dati još neke važne odgovore, a onda slijedi dva mjeseca čekanja do velike smotre.

