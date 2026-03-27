FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BILI SMO ODLIČNI /

Navijači oduševljeni nakon pobjede protiv Kolumbije: 'On će osvojiti Zlatnu loptu'

×
Foto: Peter Joneleit/Zuma Press/Profimedia

Sljedeću utakmicu Hrvatska igra u noći s 31. ožujka na 1. travnja u 2 ujutro

27.3.2026.
8:54
Sportski.net
Peter Joneleit/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska je noćas u Orlandu rezultatom 2-1 pobijedila Kolumbiju. Iako su Kolumbijci poveli već nakon druge minute, Luka Vušković je izjednačio u šestoj, a do potpunog preokreta Hrvatska je stigla u 42. minuti.

Bila je ovo prva međusobna utakmica ove dvije reprezentacije, a nakon utakmice navijači naše reprezentacije imale su samo pohvale na račun igre naših reprezentativaca:

"Bravo", "Vušković stroj koji melje. Kakav skok - pregled igre ma sve", "Bravo susjedi", "Dobili smo ih sa 60% snage", "Luka Vušković će biti prvi stoper nakon Fabija Cannavara koji će osvojiti Zlatnu loptu", "Malo previše su pali u euforiju. Posao još nije gotov", "Konačno Matanović. Bit će on onaj koji će zabijat" .... Samo su neki od komentara.

A kako je utakmicu komentirao izbornik Dalić pročitajte ovdje.

Sljedeću utakmicu Hrvatska igra u noći s 31. ožujka na 1. travnja u 2 ujutro. Protivnik će biti Brazil s kojim smo se posljednji put sastali 2022. na Svjetskom prvenstvu u Katru gdje je Hrvatska prošla dalje nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Kolumbijska Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike