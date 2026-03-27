Donio je pobjedu Hrvatskoj: 'Kao da smo igrali u Kolumbiji, nadam se ovome i na SP'

Hrvatski reprezentativni napadač Igor Matanović, koji je zabio gol za pobjedu od 2-1 nad Kolumbijom, rekao je da je poseban osjećaj bio zabiti gol te se nada tome i na Svjetskom prvenstvu.

"Iskreno, zabiti gol za Hrvatsku jako poseban osjećaj. Također i nositi ovaj dres. Kada sam pozvan, sretan sam, čak i kada ne zabijem gol jer je zadovoljstvo igrati s ovakvim igračima," izjavio je podno stadiona u Orlandu.

"Odradili smo dobar posao. Znali smo kako jaku ekipu ima Kolumbija. Primili smo gol u drugoj minuti, vrlo je teško kada tako uđeš u utakmicu, ali dobro smo se vratili. Svaka čast svima u ekipi," rekao je.

"Osjećalo se kao da smo u Kolumbiji, a ne SAD-u," rekao je o ambijentu s oko 40.000 gledetalja.

"Bilo je stvarno lijepo, bila je specijalna atmosfera. Znam ja kako je isto tako igrati pred svojim navijačima u Hrvatskoj, to je lijepo osjećaj i to ti daje energiju," dodao je.

Hrvatska će za četiri dana igrati s Brazilom drugu pripremnu utakmicu u Orlandu.

"Bit će to još teža utakmica, znamo da imaju veliku kvalitetu, ali ako ih dobro analiziramo možemo i tu utakmicu dobro dograti," zaključio je.

