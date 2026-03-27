DRUGI GOL ZA VATRENE /

Donio je pobjedu Hrvatskoj: 'Kao da smo igrali u Kolumbiji, nadam se ovome i na SP'

Foto: Leonardo Fernandez/Getty images/Profimedia

'Kada sam pozvan, sretan sam, čak i kada ne zabijem gol'

27.3.2026.
8:17
Hina
Hrvatski reprezentativni napadač Igor Matanović, koji je zabio gol za pobjedu od 2-1 nad Kolumbijom, rekao je da je poseban osjećaj bio zabiti gol te se nada tome i na Svjetskom prvenstvu.

"Iskreno, zabiti gol za Hrvatsku jako poseban osjećaj. Također i nositi ovaj dres. Kada sam pozvan, sretan sam, čak i kada ne zabijem gol jer je zadovoljstvo igrati s ovakvim igračima," izjavio je podno stadiona u Orlandu.

"Odradili smo dobar posao. Znali smo kako jaku ekipu ima Kolumbija. Primili smo gol u drugoj minuti, vrlo je teško kada tako uđeš u utakmicu, ali dobro smo se vratili. Svaka čast svima u ekipi," rekao je.

"Osjećalo se kao da smo u Kolumbiji, a ne SAD-u," rekao je o ambijentu s oko 40.000 gledetalja.

"Bilo je stvarno lijepo, bila je specijalna atmosfera. Znam ja kako je isto tako igrati pred svojim navijačima u Hrvatskoj, to je lijepo osjećaj i to ti daje energiju," dodao je.

Hrvatska će za četiri dana igrati s Brazilom drugu pripremnu utakmicu u Orlandu.

"Bit će to još teža utakmica, znamo da imaju veliku kvalitetu, ali ako ih dobro analiziramo možemo i tu utakmicu dobro dograti," zaključio je.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaIgor MatanovićKolumbijska Reprezentacija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
