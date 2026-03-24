Olimpijski i svjetski prvak napravio zaokret: 'Ne bavim se rukometom, ovo mi je zanimljivije'

Vedran Zrnić (46) napravio je zaokret u životu i sad ima svoj vlastiti biznis u kojem se potpuno pronašao. Mnogi Vedrana Zrnića pamte kao legendarno desno krilo, osvajača olimpijskog zlata u Ateni 2004. i svjetskog prvaka iz Portugala 2003. godine. No, Vedran ima još jednu osvojenu zlatnu medalju, onu s Mediteranskih igara 2001., a uz to ima i tri srebrne medalje s Hrvatskom (Svjetsko prvenstvo: Tunis 2005., Svjetsko prvenstvo: Hrvatska 2009. i Europsko prvenstvo: Norveška 2008.). Vedran Zrnić, jedan od najuspješnijih hrvatskih rukometaša ikad, nakon bogate igračke karijere nije ostao mirovati nego je odlučio ostvariti i svoje poslovne snove, nakon onih ostvarenih u sportu. U velikom razgovoru za specijal Net.hr-a "Karijera nakon karijere", otkriva kako je rukometni teren zamijenio poduzetničkim vodama, gdje se danas bori za poboljšanje sportske infrastrukture i koji su sve planovi i izazovi u njegovom poslu.

Ideja rođena na nogometnom terenu

Nakon godina igranja u inozemstvu, od Slovenije i Njemačke, gdje su mu se rodila djeca i gdje je bio skoro 10 godina,pa poslije u Wisli Plock, pa poslije u Bekištašu, karijeru je završio u Nexeu iz Našica gdje je igrao zadnjih četiri godine. Tamo je s 39 godina, nakon igračke karijere, preuzeo ulogu sportskog direktora i u pet godina sudjelovao u stvaranju povijesnih uspjeha kluba, uključujući i plasman na Final Four EHF lige. S druge strane, organizacijski su podigli klub na puno veću razinu nego što je bio prije i to se može pripisati uprao timu Vedrana Zrnića koji je radio s njim. Ipak, shvatio je da ga vuče nešto drugo...

Moj izum je odraz mojeg razmišljanja o sretan sam u tome da netko to hoće kupiti i da pomaže poboljšanju infrastrukture u Hrvatskoj. To je ono što bi ja htio da je to tako, ali nije. No, jedno je sigurno. Nisam nikad htio u rukometu biti trener.

"U međuvremenu sam otvorio svoju firmu koja se zove ZZ Sports Solutions s jednom idejom. Pošto mi klinci, blizanci, igraju nogomet u Lokomotivi, uoči sam da infrastruktura po Hrvatskoj malih terena, koji nisu stadioni, da ljudi, roditelji, navijači, da uvijek kisnu i uvijek im je vruće. To me potaknulo na razmišljanje. I nekako sam od ideje, od shiping kontenjera u stvari, u tim gabaritima napravio projekt, takav model mobilne natkrivene tribine."

Možete li biti malo precizniji oko modela mobilnih natkrivenih tribina, o čemu se točno radi, gdje i kako se proizvodi?

"To je kompozicija od 12 metara X dva i pol X tri metra, koja se praktički napravi u proizvodnji u firmi i dostavi se na teren kao timski projekt, timski model, bez građevinske dozvole koji ide na sve stadione. Krenuo sam s tim prije korone. Naravno da sam imao problema u svakom biznisu kad kreneš od ideje do impementacije, do na kraju prodaje proizvoda. Međutim, uspio sam ga prebroditi, patentirao u vrijeme korone za intelektualno vlasništvo. Postao sam inovator. Nekako sam počeo s prodajom i sad se s tim bavim. Nakon četiri godine uspješno opremamo stadione, općine i gradove. Idemo na javne natječaje, a s druge strane sam postao sam suvlasnik jedne firme. Ona se zove Mercury koja se bavi sa Select loptama i lajnalicama za nogometne terene, za obilježavanje terena, a glavni core biznis su nam lopte. Select, danska firma koja je meni poznata zbog rukometa, u futsalu drži cijelu bivšu Jugoslaviju. Znači, zastupnici smo za cijelu regiju. To mi je kompatibilno s mojim tribinama. Ostao sam u sportu, ali s jednim zaokretom na biznis i neke druge segmente u sportu. Zajedno to guram, s tim se bavim. Rukomet više ne, eventualno te neke stvari vezane za lopte i za neke moje proizvode", govori Vedran Zrnić.

'Želim gurati svoj izum'

Zašto ne rukomet?

"To je moj izbor, a želim gurati svoj izum, privatni biznis. Uvijek u mojem poslu imaju neke turbulencije. Moj izum je odraz mojeg razmišljanja o sretan sam u tome da netko to hoće kupiti i da pomaže poboljšanju infrastrukture u Hrvatskoj. To je ono što bi ja htio da je to tako, ali nije. No, jedno je sigurno. Nisam nikad htio u rukometu biti trener. Više me zanima taj organizacijski dio samih rukometnih klubova, ali u Hrvatskoj, osim Zagreba, Nexea i eventualno Sesveta Triglav Osiguranja, nije nekakva da bi mogli imati čovjeka, menadžera kluba ili sportskog direktora. To u većini klubova koji nisu navedeni klubovi. Da bih htio raditi taj svoj posao, nisam mogao nastavit raditi jer nemam resursa i onda sam se morao okrenuti nećem što mene zanima. Morao sam napraviti odmak od rukometa, zaokret, iako se s rukometom bavim 30 godina. Ovo čime se sad bavim mi je zanimljivije i nekako puno drugih stvari učim, sam sam svoj gazda. Koliko napravim, napravim. Imam i malo više vremena za familiju. Opet sam u Zagrebu. Nisam stalno na putu. Tako da je to sve povezano. E sad, hoće li biti bolje, lošije, ne znam, ali sretan sam što sam uspio to pokrenuti, što to guram i što sam nešto naučio za budućnost".

Od ideje do realizacije, put nije bio lak, no rezultirao je inovacijom koju je Zrnić, u vrijeme pandemije koronavirusa, i službeno patentirao. Osmislio je mobilne natkrivene tribine, projektirane u gabaritima brodskog kontejnera.

"To je kompozicija od 12 metara koja se proizvede u tvornici i kao tipski model dostavi na teren. Najveća prednost je što za nju nije potrebna građevinska dozvola. Cilj mi je bio stvoriti nešto što si svaka općina i manji klub mogu priuštiti, da roditelji i djeca imaju udobno mjesto za gledanje utakmica", ističe Zrnić, koji je proizvodnju pokrenuo u suradnji s tvrtkom iz Međimurja. "Postali smo praktički obitelj, iz prijateljstva smo razvili posao koji odlično funkcionira."

'Cilj mi je bio da imam svoju firmu i zapošljavam ljude'

Imate li kooperante u poslu?

"Što se tiče ZZ Sports Solutions-a, ja sam u toj firmi sam, ali imam kooperante - NDK doo iz Štrigove. To su dva brata s kojima sam praktički postao obiteljski prijatelj. Stalno idem u Međimurje. Tamo imamo veliku tvornicu gdje se to radi i praktički outsourcam jednu perspektivnu i dobru firmu koja mi praktički radi sve te stvari koje ja zamislim. Spojio se biznis i prijateljstvo i to dobro funkcionira. Puno sam od njih naučio i na kraju krajeva, to sve dobro funkcionira. Što se tiče firme Mercury, ona postoji već 30-etak godina. Od početka Hrvatske. Oni su prvi opremili hrvatsku olimpijsku reprezentaciju s Diadorom, tad kad je prvi put Hrvatska išla na Olimpijske igre. Suvlasnik Nikola Sumina to vodi. On je iskusan u poslu i pred penzijom je, ali Merkur uspješno vodi i on i ja zajedno putujemo po raznim državama gdje su naši podistributeri. Mene uvodi u posao i nadam se da ću kvalitetno napraviti sve što je on napravio".

Planirate li u dogledno vrijeme zapošljavanje u ZZ Sports Solutions?

"Naravno. Meni je to, u biti, bio i cilj. Cilj mi je oduvijek bio da imam svoju firmu i da nekako taj sportski duh i tim napravim, da imam radnike, neke svoje prijatelje i ljudima koji nemaju posao, da im pružim priliku da radimo zajedno. To mi je cilj. Međutim, za sad sam se priklonio drugačijoj strategiji. Stvar je u tome da ako imaš radnike, trebalo bi oni biti prodajni predstavnici. Ući u proizvodnju takvih stvari dosta je komplicirano, puno iziskuje vremena i znanja, a praktički ja u tome nisam vješto što se tiče konstrukcija i toga. Postoje ljudi koji to rade i ja sam se okrenuo na taj način. Najbolje je što ja mogu raditi, što mogu prezentirati kroz svoje ime, priču. Praktički imam ulaz u svaku instituciju, pa i u sportski sektor i praktički obje stvari guram ja kvalitetan način".

Nedavno je Vedran Zrnić potpisao i produženje ugovora s Rukometnim savezom Crne Gore, a poslovanje se širi i na nogomet. No, upravo ga je u tom segmentu dočekalo najveće razočaranje, i to na domaćem terenu.

"Bili smo u Crnoj Gori. Produljili su ugovor. Prvo smo imali sastanak s Rukometnim savezom Crne Gore kojem smo sponzori za službenu loptu u Crnoj Gori. Nogometni savez Crne Gore je bilo jedno lijepo iskustvo. Oni već dvije godine igraju sa Select loptom, to je i nogometašima u Crnoj Gori službena lopta. Šest tisuća lopti ide godišnje za njihove saveze, za njihove klubove i reprezentacije. Vidio sam jako lijepo kamp i centar Saveza Crne Gore. Bili smo tamo jako lijepo primljeni i produžili suradnju na još dvije godine. Mislim i za budućnost neće biti problema. Zanimljivo da skoro sve države u bivšoj Jugoslaviji igraju sa Select loptom, osim Hrvatske. U Hrvatskoj se igra s Moltenom. Jako smo htjeli biti sponzori i da sponzoriramo Hrvatski rukometni savez, međutim HRS se odlučio za Molten, da produži suradnju s Moltenom. Jako mi je žao zbog toga. Bili smo u dugim pregovorima, ali što je, tu je. Hrvatska će biti praktički jedina zemlja u Europi koja ne igra rukomet sa Select loptom, a to je naša država, firma iz države, radi se o Hrvatskom rukometnom savezu, sportskom savezu iz iste države kao i firma i zbog toga svega mi je jako žao. Šteta, ali dobro. Nekad te nešto uspije, nekad ne. Tako je to u poslu. Tri mjeseca smo pregovarali s Hrvatskim rukometnim savezom (HRS) da postanemo službeni sponzor, da pokrijemo hrvatske rukometne lige i sa sponzorstvom. Nudili smo vrhunske uvjete i povoljnije cijene za sve klubove jer klubovi imaju i naše ljepilo i praktički puno tih stvari u rukometu naši klubovi koriste od Selecta, ali HRS je odlučio produžiti suradnju s postojećim dobavljačem. Bio je to rok koji smo mi znali, znali smo da im istječe ugovor, međutim oni su produžili suradnju. Otom - potom. Ima i drugih stvari, možemo te novce koje bi dali za sponzorstvo, možemo uloćiti u neke druge stvari", s gorčinom govori Zrnić.

Zarađujete li lijepo u biznisu s kojim se bavite?

"Puno stvari, puno je tu artikala kroz cijelu godinu i onda se to na kraju i nešto vidi. Ja sam tek napočetku u tome. Ne razmišljam još o tome. Sigurno neki novci ako se zarade moraju ići u neki drugi razvoj i projekte. Ja živim od svojih tribina, od tog posla, te tvrtke. Isplaćujem si solidnu, čak manju plaćicu. Na kraju krajeva, bilo koji novac koji zaradiš preko firme, to nije tvoj novac. To je novac koji stoji za neki drugi projekt, za širenje, razvijanje i plaćanje raznih stvari. Živim od normalne plaće koje sam zaradim i tu sam jako ponosan".

'Smeta me što djeca treniraju u pola dvanaest navečer'

Iako je sada fokusiran na poslovanje, strast prema sportu i želja za poboljšanjem uvjeta ostali su njegov glavni pokretač. Smatra da se u Hrvatskoj premalo ulaže u temelj sporta – infrastrukturu i trenere.

"Ulaže se dosta novca u sport, ali krajnji korisnici, djeca i roditelji, treneri, ne dobivaju dovoljno od tog kolača, a trebaju ga dobiti. Imamo deficit trenera i lošu infrastrukturu. Da imamo više dvorana, bazena i ljepših igrališta, sve bi bilo bolje. Smeta me što djeca zbog nedostatka termina idu na treninge u pola dvanaest navečer. To je nedopustivo", naglašava Zrnić.

Skoro sve države u bivšoj Jugoslaviji igraju sa Select loptom, osim Hrvatske. U Hrvatskoj se igra s Moltenom. Jako smo htjeli biti sponzori i sponzoriraTI Hrvatski rukometni savez, međutim HRS se odlučio za Molten, da produži suradnju s Moltenom. Jako mi je žao zbog toga. Bili smo u dugim pregovorima, ali što je, tu je. Hrvatska će biti praktički jedina zemlja u Europi koja ne igra rukomet sa Select loptom, a to je naša država, firma iz države, radi se o Hrvatskom rukometnom savezu, sportskom savezu iz naše države. Vedran Zrnić u Karijeri nakon karijere.

Svojim izumom, mobilnim tribinama, Vedran Zrnić želi dati doprinos rješavanju barem dijela tog problema. Vjeruje da bolji uvjeti privlače više djece u sport, potiču druženje i stvaraju zdraviju zajednicu. Njegov krajnji cilj nije samo profit.

"Svaki novac koji zaradim preko firme nije moj, to je novac za daljnje projekte, širenje i razvoj. San mi je oduvijek bio imati svoju firmu, zaposliti ljude, možda i prijatelje koji nemaju posao, i stvoriti jedan pravi sportski tim. Nadam se da ću u tome i uspjeti", zaključuje Vedran Zrnić, dokazujući da se pobjednički duh s terena može uspješno prenijeti i u poslovni svijet."

