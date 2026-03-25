Bivši Vatreni: 'Svijet sad drugačije gleda na Hrvatsku. Mi smo brend, velesila'

Hrvatska nogometna reprezentacija u SAD-u igra dva spektakularna prijateljska susreta protiv Kolumbije u petak u noći, pola sata iza ponoći po našem vremenu, dok je druga utakmica protiv Brazila na redu 1. travnja u 2.00 ujutro. Obje utakmice možete gledati na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Bivši hrvatski profesionalni nogometaš i reprezentativac Gordon Schildenfeld (29 nastupa za Hrvatsku) gost je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" gdje analizira nadolazeće izazove za Vatrene, govori o favoritima za Svjetsko prvenstvo te se prisjeća kako je bilo igrati uz Luku Modrića, igrača za kojeg ima samo riječi hvale.

Schildenfeld, koji nakon igračke karijere gradi onu trenersku, istaknuo je kako je Hrvatska izgradila status nogometne velesile koju danas svi gledaju s poštovanjem.

Jaki testovi u Americi uoči Svjetskog prvenstva

Kao što smo već naveli u uvodu, hrvatsku nogometnu reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi očekuju dva zvučna prijateljska ispita u Orlandu, protiv Kolumbije i Brazila. Schildenfeld smatra kako su to protivnici po mjeri, ali i upozorava da južnoameričke momčadi tradicionalno ne odgovaraju Vatrenima.

"To je zato što ih ne srećemo često. Drugačiji je stil nogometa, drugačiji mentalitet. Oni imaju neke drugačije kvalitete nego igrači u Europi", objasnio je Šifo, dodavši kako su takve ekipe "manje taktičke, a više tehničke".

Upravo zato, smatra, ovo su idealne provjere kako bi izbornik i igrači osjetili što ih može čekati na turniru.

"Pokazali smo do sada da se s tim reprezentacijama možemo nositi. Mi nismo više ona Hrvatska koja smo bili. Očekivanja su sada puno veća, navikli su nas na velike stvari", rekao je Schildenfeld.

'U top pet smo na svijetu'

Rezultati posljednjih godina, smatra bivši branič Vatrenih, promijenili su percepciju Hrvatske u svijetu nogometa. Više nismo samo simpatična mala zemlja, već prava sila.

"Svijet je promijenio viđenje Hrvatske na svjetskim i europskim prvenstvima. Napravili smo fantastične uspjehe, a naši su igrači nositelji igre u velikim klubovima. Hrvatska je izgradila brend i predstavila se u fantastičnom izdanju. Ja gledam da je Hrvatska stvarno, po meni, u top pet sigurno u svijetu", samouvjereno je poručio Schildenfeld.

Kao ključ uspjeha ističe sjajan balans između mladosti i iskustva.

"Imamo iskustvo s velikih natjecanja, a tu su i dalje iskusni igrači. Stvorio se taj nekakav miks između mlađih i starijih generacija koji funkcionira na terenu i van njega, a Luka Modrić to sve drži pod kontrolom."

Španjolska i Njemačka favoriti, a Hrvatska je u teškoj skupini

Na pitanje o favoritima za osvajanje naslova svjetskog prvaka, Schildenfeld je bio prilično jasan. Brazil, unatoč svom imenu, više ne vidi kao glavnog kandidata.

"Ne bih se složio da mi je Brazil nekako u izboru da će biti gore na vrhu. Nogomet se mijenja, nema više ekipa za koje znate da će primiti pet golova", kazao je.

Među glavne favorite, uz Hrvatsku, ubrojio je Španjolsku i Njemačku.

"Španjolci igraju fantastično, drže se svog načina. Nijemci su uvijek Nijemci, karakter i kvaliteta su tu."

Hrvatska se nalazi u skupini s Engleskom, Ganom i Panamom, a Schildenfeld upozorava da prolazak neće biti jednostavan.

"Idemo u nepoznato. Svako prvenstvo je novo i mogu se desiti iznenađenja. U nogometu, kako kažu, nema ni pravila ni zakona, jednostavno je sve moguće."

Čarolija Luke Modrića: 'Daj mu loptu i možeš ići kući'

Kada je riječ o igračima koji su ga najviše impresionirali, Schildenfeld bez imalo dvojbe na prvo mjesto stavlja Luku Modrića. Prisjetio se kako je bilo dijeliti svlačionicu i teren s kapetanom Vatrenih, čija genijalnost, kaže, olakšava posao svim suigračima.

"Luku nikad nitko nije stavio pod pritisak ili u situaciju koju on ne može riješiti. To mi je fascinantno. Puno puta, i u reprezentaciji i u Dinamu, ja bih mu samo dao loptu da me spasi. Vidim Luku, daj samo Luki loptu i idi kući", slikovito je opisao Schildenfeld.

Objasnio je kako Modrić svojom inteligencijom i kretanjem čini sve oko sebe boljim igračima.

"Jednostavno te suigrače radi boljima jer ti daje puno bolje opcije, puno se bolje kreće i na kraju ti imaš puno više kvalitetnih rješenja. Onda i ti izgledaš bolje na tom nivou."

