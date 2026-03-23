Kolo prepuno golova! Livaja je opet odgovorio na veliko pitanje, a ovaj igrač silno želi na SP

27. kolo SHNL-a je iza nas i mora nas sustići mala tuga. Prvo zato jer je kraj sezone sve bliže i ostalo je još samo devet kola, a drugi razlog je reprezentacijska pauza koja je počela i sljedećeg vikenda bit ćemo bez domaćeg prvenstva.

Na pauzu odlazimo puni utisaka jer vidjeli smo čak 18 pogodaka na pet utakmica, odnosno 3,6 po utakmici. Šteta što je utakmica Slavena i Osijeka u Koprivnici prošla bez pogodaka jer prosjek bi bio još ljepši i još veći. Ipak, u ove četiri preostale golijade, samo je u Puli bilo rezultatski napeto gdje je Istra pobijedila Varaždin 2:1.

U ostale tri vidjeli smo dominaciju jedne i promatranje druge ekipe. Hajduk je sa šest komada posramio Vukovar, Dinamo s pet Lokomotivu, a Gorica s četiri Rijeku. Ovdje ćemo izdvojiti pet stvari koje ćemo ponijeti iz ovoga, predpauznog kola.

Pulska krtica i nedorasli Čulina

Zauvijek ćemo pamtiti pogodak Radoševića koji je Istri donio tri boda i preokret protiv Varaždina. Bijela točka južnog gola na Aldo Drosini postala je crna rupa koja je pomogla domaćoj ekipi. Radoševićev udarac nije bio pretjerano opasan, ali je zbog takozvanog krtičnjaka lopta dobila savršeni odskok i završila u Zeleničinoj mreži.

Kontroverzno je bilo i suđenje na toj utakmici. Varaždin je zabio 2:0, a sudac Ante Čulina poništio je pogodak zbog prekršaja Canjuge nad Masraouijem. VAR suci pozvali su ga na pregled snimke, ali je Čulina ostao pri svojoj odluci koja je u najmanju ruku dvojbena.

Raspucani Hajduk i pitanje Livaja

Hajduk se prošetao Osijekom sa šest komada u mreži Vukovara. Marko Livaja u prvih šest minuta već je imao pogodak i asistenciju i tako ponovno pokazao Gonzalu Garciji da je jednostavno neizostavan član prvih 11. Uz sebe je imao jednako raspoložene Rebića i Brajkovića i taj prednji trozubac može navijačima Hajduka uliti povjerenje u sljedeću sezonu iako je vrlo neizvjesno tko će od njih ostati. Tu je i preporođeni Pukštas iza njihovih leđa. Savršena kombinacija mladosti i iskustva.

Vukovar? Sretno im u Prvoj NL sljedeće sezone.

Beljo silno želi na SP

Dinamo je odmah odgovorio Hajduku i uvalio petardu Lokomotivi na Maksimiru. Dion Drena Beljo zabio je drugi hat-trick u nizu i tako poručio izborniku Daliću: "Ja želim na Svjetsko i spreman sam, a sada je sve na tebi". Nije niti izborniku lako jer hrvatski napadači ušli su u formu u pravom trenutku i netko će morati SP gledati na TV-ekranima.

Radotić je podigao Osijek

Četiri utakmice, dvije pobjede, dva remija i nula poraza. To je statistika Tomislava Radotića na klupi Osijeka. Ono što nije uspjelo Željku Sopiću, jest Radotiću. Donio je pozitivni šok, podigao ekipu i čini se da strah od ispadanja ipak ne dolazi u obzir. Osijek je postao čvrst, ne prima golove, ne dozvoljava puno šansi i Osječani možda imaju čovjeka koji bi ih mogao povesti i u novu sezonu. Talenta sigurno ima, a pokazao je da se može nositi i s pritiskom.

Sanchezove rotacije i europski umor stigao je na naplatu

Neće Rijeku previše zaboljeti veliki poraz od Gorice. Iako nije ugodno, svi možemo shvatiti jer samo tri dana ranije doživjeli su veliko fizičko i psihološko pražnjenje pruživši sjajnu partiju protiv Strasbourga. Sanchez je opet rotirao, stavio šest igrača koji nisu počeli utakmicu u Francuskoj, ali ovaj put nije prošlo. Umor je očit u cijeloj ekipi iako se do sada činilo da Sanchez odlično radi rotacije i drži sve igrače našpananima. Odlično će im doći reprezentativna pauza za odmor, Europa više nema i sve će biti spremno za posljednji krug prvenstva i pohod na Kup.

