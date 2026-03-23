Vikend pun spektakla: Golijade u HNL-u, trofeji u Engleskoj i drama u Madridu

Proteklog smo vikenda mogli uživati u brojnim poslasticama. Od derbija u Italiji i Engleskoj, preko završetka skijaškog Svjetskog kupa do golijade u HNL-u. Bilo je tu svega...

HNL: Velike pobjede Dinama i Hajduka, Gorica ponizila Rijeku

Uz odličnu predstavu nogometaši Gorice su na svom terenu s čak 4-0 (1-0) pobijedili Rijeku u posljednjoj utakmici 27. kola HNL-a, a igrač utakmice bio je trostruki strijelac Bruno Bogojević.

Gorica je povela u 12. minuti golom Ante Ercega, a potom su uslijedila tri gola Bogojevića, nekadašnjeg igrača Rijeke, koji je mrežu svog donedavnog kluba pogađao u 52., 70. i 76. minuti.

Ovom je pobjedom Gorica dodatno pobjegla od Osijeka i Vukovara 1991, posljednja dva sastava s ljestvice. Ujedno su Velikogoričani preskočili Lokomotivu i sada su na sedmom mjestu ljestvice. Rijeka je ostala na trećoj poziciji.

Otvorenog garda su utakmicu otvorile obje momčadi, a prvu šansu imali su gosti. U petoj minuti su kombinirali Fruk i Legbo, ali je udarac potonjeg zaustavio domaći vratar Matijaš.

Još je konkretniji bio odgovor Velikogoričana koji su poveli u 12. minuti. Pozo je ukrao loptu suparnicima te je vrlo lijepo asistirao Ercegu koji je bio brži od svih riječkih igrača te je mirno zabio za domaće slavlje i 1-0.

Uslijedilo je potom razdoblje igre u kojem je dominirala Rijeka. Hrvatski prvak je tražio brzo izjednačenje, a u 27. minuti je nakon ubačaja Morčiladzea pucao glavom Vignato bez prave preciznosti.

Ta su dva igrača zamijenili uloge tri minute kasnije, a Gruzijac je tada pucao preko domaćih vrata. Najbolju šansu Rijeka je imala u 36. minuti. Fruk je s ruba šesnaesterca žestoko potegnuo, a lopta je odsjela na okviru domaćih vrata.

Kako je završio prvi dio tako je i nastavljen drugi. Odličnu je šansu imao Fruk, glavom je pucao u 50. minuti, ali je krajnjim naporom domaći golman Matijaš obranio taj pokušaj. Samo dvije minute kasnije Gorica je povećala prednost. Sijevnuo je kontranapad domaćina. Pršir je lijepo uposlio Bogojevića, donedavnog igrača Rijeke, koji je lijepo prebacio suparničkog vratara i pogodio za 2-0.

U 60. minuti šut je oprobao igrač Rijeke Dantas, a u 67. je dosuđen jedanaesterac za domaćina nakon što je Barco u svom šesnaestercu dirao rukom loptu. No, vratar Rijeke Zlomislić obranio je udarac Prširu, ali je time samo nakratko odgođeno vodstvo domaćina od čak tri pogotka razlike.

U 70. minuti svoj je drugi pogodak na susretu dao Bogojević koji je vrlo lijepo zahvatio loptu volej udarcem te zapečatio poraz svoje donedavne momčadi. Nije to bio kraj riječkih muka već je Bogojević u 76. zabio svoj treći pogodak, za konačnih 4-0. Iskosa s 15-ak metara tom je prilikom odlično i precizno naciljao najbolji igrač posljednjeg susreta ovog kola.

U prvom nedjeljnom dvoboju nogometaši Slaven Belupa i Osijeka su u Koprivnici odigrali utakmicu s vrlo malo pravih prilika te bez pogodaka. Slaven Belupo je ostao šesti na ljestvici, ali se sada bodovno izjednačio s petom Istrom 1961. Osijek je i dalje pretposljednji, no sada je pobjegao posljednjem Vukovaru 1991 na pet bodova prednosti.

Osječani su pod novim trenerom Tomislavom Radotićem nastaviti pozitivan niz. U posljednje četiri ligaške utakmice Osijek ima dvije pobjede i dva remija, a ovo je bio drugi u nizu remi bez golova kojeg je ostvario Osijek. U prošlom kolu je doma odigrao 0-0 s Goricom.

U petak je odigrana prva utakmica ovog kola, a u Puli je Istra 1961 nakon preokreta pobijedila Varaždin 2-1. U subotu su uvjerljive pobjede ostvarile dvije vodeće momčadi na ljestvici. Prvo je Hajduk na osječkom Gradskom vrtu pobijedio Vukovar 1991 sa 6-0, dok je potom Dinamo, kao gost na maksimirskom stadionu, pobijedio Lokomotivu 5-0. Na tom je susretu Dion Drena Beljo upisao drugi ligaški 'hat-trick' u nizu.

U dvoboju 27. kola HNL-a nogometaši Dinama su u ulozi gosti na stadionu u Maksimiru svladali Lokomotivu sa 5-0 (3-0).

Trostruki strijelac bio je Dion Drena Beljo (3, 29, 75-11m), a dvostruki Luka Stojković (40, 69).

Pirovano i Goggia postale vlasnice Malog kristalnog globusa

Talijanka Laura Pirovano pobjednica je zadnjeg spusta Svjetskog kupa u sezoni kojeg su skijašice vozile u subotu u Lillehammeru a tom pobjedom osigurala je i osvajanje Malog kristalnog globusa u disciplini.

Pirovano je pobijedila s vremenom 1:30.85, dok je druga Amerikanka Breezy Johnson s 15 stotinki zaostatka. Treća je Njemica Kira Weidle-Winkelmann s 25 stotinki sporijim vremenom.

Pirovano je ovom pobjedom stigla do 536 bodova u poretku skijašica u spustu, druga je Aicher, danas petoplasirana, s 453 boda, a treća Amerikanka Johnson sa 413 bodova. Za 28-godišnju Pirovano ovo je prvi Mali globus u karijeri,Njemica Aicher je zahvaljujući današnjem petom mjestu došla na samo 95 bodova zaostatka za vodećom u ukupnom poretku Amerikankom Mikaelom Shiffrin.

Talijanska skijašica Sofia ⁠Goggia pobjednica je zadnjega superveleslaloma Svjetskog kupa u norveškom Kvitfjellu, a taj joj je trijumf donio i mali kristalni Globus u ovoj disciplini.

Goggia (32) je slavila ispred Švicarke Corinne ​Suter (+0.32) i Nijemice Kire Weidle-Winkelmann (+0.60), dok je njezina jedina suparnica za superG naslov Novozelanđanka Alice Robinson bila tek 16. Talijanka, četverostruka svjetska prvakinja u spustu, osigurala je u nedjelju svoj prvi kristalni globus u superveleslalomu. Ovo joj je bila 10. pobjeda u superveleslalomu i ukupno 29.

Goggia je tako osvojila mali Globus s 549 bodova, 163 više od Robinson i 195 bodova više od Njemice Eme Aicher, koja je danas bila četvrta. Kako je vodeća skijašica svijeta Mikaela Shiffrin bila tek 22. i ostala bez bodova, Aicher sada zaostaje samo 45 bodova dvije utrke prije kraja sezone.

Premier liga: Novi bolan poraz Tottenhama i Tudora

Nogometaši Tottenhama, koje vodi hrvatski trener Igor Tudor, doživjeli su novi poraz u engleskoj Premier ligi te je njihov status u eliti pod sve većim upitnikom.

U dvoboju izravnih konkurenata za ostanak u Premier ligi Nottingham Forest je pobijedio u Londonu Tottenham s 3-0. Ako postoji neka dobra vijest za Tudora i Tottenham jest poraz West Hama kod Aston Ville od 0-2. Tottenham je i dalje iznad opasne zone ispadanja, ali ima samo bod više od West Hama. Nottingham Forest je nedjeljnom pobjedom preskočio sastav kojeg vodi hrvatski strateg.

Tottenham je dobro otvorio utakmicu 31. kola. Napadao je i stvarao prilike, a najbolju je propustio Tel koji je pogodio vratnicu suparničkih vrata. Šok za domaće navijače uslijedio je u 45. minuti kada je Igor Jesus, nakon kornera, glavom pogodio za 1-0.

Bezuspješno se Tottenham u nastavku pokušao vratiti u utakmicu, a novi je udarac primio u 62. minuti kada je Gibbs-White, neometan s deset metara, pogodio za 2-0. Sve je zaključeno golom Awoniyija u 87. minuti za konačnih 3-0 Nottingham Foresta.

Liga kup: Manchester City u finalu bolji od Arsenala s 2-0

Nogometaši Manchester Cityja osvojili su po deveti put u svojoj povijesti engleski Liga kup, u finalnom dvoboju na Wembley stadionu svladali su Arsenal s 2-0.

Junak utakmice bio je Nico O'Reilly koji je postigao oba pogotka za klub iz Manchestera.

Arsenal je bolje otvorio utakmicu te je u uvodnih nekoliko minuta imao dvije jako dobre šanse. Potom je Manchester City uspostavio ravnotežu i prilično se oprezno igralo sve do kraja prvog dijela. Najbolju šansu imao je Haaland u 45. minuti, ali je glavom iz blizine pucao neprecizno.

Od starta drugog poluvremena igrači iz Manchestera su pritisnuli velikog suparnika, a do vodstva su došli nakon točno sat vremena igre. Nakon ubačaja Cherkija loše je reagirao golman Arsenala Kepa kojem je lopta ispala iz ruku, a najbrže je reagirao O'Reilly i iz blizine pogodio za 1-0 Manchester Cityja.

Samo četiri minute kasnije prednost je povećana. Nakon lijepe akcije glavom je poentirao Nico O'Reilly zabivši drugi put, za 2-0. Arsenal je do kraja napadao i pokušao zakomplicirati dvoboj. Calafiori je u 78. pogodio vratnicu, a Gabriel gredu u 88. minuti, ali dalje od toga nije stigla vodeća momčad Premier lige.

Hrvatski nogometaš Mateo Kovačić ostao je na klupi za pričuve Manchester Cityja, dok zbog ozljede Joška Gvardiola nije bilo u kadru.

Liverpool je rekorder po broju osvojenih trofeja Liga kupa, ima ih okruglih deset u svojoj povijesti. Manchester City sada ima devet naslova pobjednika, a slavio je prvi puta nakon 2021. godine.

Manchester United šest je puta slavio u Liga kupu, Chelsea i Aston Villa po pet puta, dok Arsenal ostaje na dva naslova, 1987. i 1993. godine.

La Liga: Real slavio s 3-2 u odličnom madridskom derbiju

Nogometaši madridskog Reala pobijedili su s 3-2 velikog gradskog rivala Atletico na Santiago Bernabeu stadionu, u posljednjem susretu 29. kola španjolske La Lige.

Real je time ponovno spustio zaostatak u odnosu na vodeću Barcelonu, ima četiri boda manje. Atletico je na četvrtom mjestu te ima bod manje od trećeg Villarreala.

Utakmica je žestoko počela i u uvodnim minutama je svaka momčad imala po jednu sjajnu priliku. Prvo je Valverde naciljao okvir vrata, dok je uzvratio Llorente, ali je njegov udarac odlično obranio vratar Reala Lunin.

Atletico je poveo u 33. minuti nakon vrlo lijepe akcije, a na samom kraju je Simeone lucidno petom ostavio loptu za Lookmana koji je iz blizine spretno zabio za slavlje gostiju.

Real je rezultat brzopotezno preokrenuo na startu drugog poluvremena. Prvo je dosuđen jedanaesterac, a Vinicius Junior je u 52. minuti pogodio za 1-1, dok je u 55. grubo pogriješio Jimenez, a Valverde je bio nemilosrdni egzekutor za 2-1. Ta su dva pogotka samo rasplamsala sjajnu utakmicu u Madridu te najavila još brojna događanja do samog kraja.

U 66. minuti fantastičan je pogodak za 2-2 postigao Molina. Odapeo je iskosa s 30 metara, a lopta je strelovito odsjela u suprotnim rašljama za novo slavlje navijača Atletica. No, nije Atletico dugo uživao u tom rezultatu jer je Real vratio vodstvo u 72. minuti kada je drugi gol na susretu dao Brazilac Vinicius Junior.

Pet minuta kasnije domaćin je ostao s igračem manje zbog grubog starta Valverdea, a samo nekoliko trenutaka poslije Atletico je bio milimetrima blizu novog izjednačenja i 3-3, ali je Alvarez pogodio okvir vrata.

Napadao je Atletico i pokušavao sve do kraja osvojiti barem bod, ali Real je uspio odbiti te nalete i sačuvati pobjedu u svojim rukama.

Nogometaši Athletica su na svom San Mames stadionu svladali seviljski Betis s 2-1. Napredovao je time Athletic do devetog mjesta na ljestvici, dok je Betis ostao peti.

Odlično je domaći sastav odradio prvo poluvrijeme u kojem je stekao dva gola prednosti. Strijelci su bili Vivian u 25. te Sancet u 45. minuti. Dvoboj je ipak uplovio u dramatične vode kada je Fornals u 75. minuti smanjio na 1-2, no Athletic do kraja ipak nije prosuo dva gola prednosti.

Izuzetno važnu su pobjedu upisali nogometaši Alavesa ove nedjelje, premda je domaća Celta vodila 3-0 na kraju je Alaves slavio s 4-3. Alaves je time prekinuo negativan niz od sedam prvenstvenih utakmica bez pobjede, a ujedno se barem donekle odmaknuo od opasne zone ispadanja.

Manje od 40 minuta trebalo je Celti za tri pogotka i visokih 3-0. Dva gola je dao Jutgla, u 19. i 37. minuti, dok je jedan dodao Alavarez, koji je bio strijelac u 27. minuti.

U nadoknadi prvog poluvremena uspio je Martinez zabiti za 1-3 i ubrizgati time malo samopouzdanja svojoj momčadi koja je u nastavku kreirala kompletni preokret. Prvo je Perez smanjio na 2-3 u 50. minuti, dok je Martinez svoj drugi gol dao u 74. za 3-3. Potpuni je muk u Vigu uslijedio u 78. minuti kada je Rebbach pogodio domaću mrežu za četvrti pogodak Alavesa u nizu i 4-3 vodstvo gostiju. Frcalo je i do kraja na obje strane, ali se rezultat više nije mijenjao.

Uspješno su nogometaši Barcelone odradili posao i u 29. kolu, na svom su Camp Nou pobijedili Rayo Vallecano s minimalnih 1-0. Jedini je pogodak na utakmici postigao Araujo, koji je u 24. minuti, nakon kornera, glavom poentirao za slavlje Barcelone. Domaći sastav je mogao i elegantnije doći do tri boda, ali je propustio veći broj dobrih prilika. Na kraju je čak mogao biti i kažnjen za slabu realizaciju ove nedjelje.

Primjerice, Alfonso Espino je u 83. minuti propustio situaciju jedan na jedan s domaćim golmanom. Blizu gola za goste bio je i De Frutos u samoj završnici.

Barcelona je drugom na ljestvici Realu pobjegla na sedam bodova prednosti. U nastavku dana Real će odigrati veliki gradski derbi na Santiago Bernabeu stadionu protiv Atletica.

