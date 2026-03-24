Kup na kocki! Dinamo i Rijeka spremaju borbu za povijest u Draženovom domu

Danas od 19 sati Futsal Dinamo i HMNK Rijeka u Ciboni igraju prvu utakmicu finala Hrvatskog malonogometnog kupa.

Finale Hrvatskog malonogometnog kupa 0 Futsal Dinamo : 0 HMNK Rijeka

NAJAVA

U Draženovom domu sprema se prava ludnica, dvoboj dviju najboljih malonogometnih momčadi ove sezone u sklopu hrvatskog Malonogometnog kupa. Prvu utakmicu igrat će Futsal Dinamo i HMNK Rijeka, a svi su na nogama očekujući vatreni susret.

Za Dinamo je ovo prilika koja se ne propušta. Momčad još uvijek čeka trofej Kupa kako bi popunila svoju vitrinu uspjeha. Iako su Plavi višestruki osvajači prvenstva i Superkupa, ovaj trofej im još uvijek izmiče. Prošle godine u finalu su ih, u neizvjesnoj utakmici s ukupnih 8:7, svladali igrači Torcide.

Ove sezone Dinamo ima novu priliku, ali zadatak neće biti lak. Rijeka trenutno drži prvo mjesto u prvenstvu s 33 boda, dva više od Dinama.

Uzbuđenje raste i među navijačima. Dvorana u Rijeci već je rasprodana za uzvrat, dok se u Zagrebu očekuje spektakl. Cibona će biti ispunjena do posljednjeg mjesta, a Bad Blue Boysi pripremaju atmosferu za pamćenje. Sve je spremno za dvoboj koji obećava adrenalin, golove i nezaboravne trenutke za sve ljubitelje malog nogometa.

POGLEDAJTE VIDEO: Okupila se mlada reprezentacija: Olić se nada pobjedi i skoku na prvo mjestu skupine