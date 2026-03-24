FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRVA UTAKMICA /

Kup na kocki! Dinamo i Rijeka spremaju borbu za povijest u Draženovom domu

Kup na kocki! Dinamo i Rijeka spremaju borbu za povijest u Draženovom domu
×
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tekstualni prijenos susreta pratite uživo putem portala Net.hr od 19 sati

24.3.2026.
18:23
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Danas od 19 sati Futsal Dinamo i HMNK Rijeka u Ciboni igraju prvu utakmicu finala Hrvatskog malonogometnog kupa.

Finale Hrvatskog malonogometnog kupa
24.3.2026.
19:00
0
Futsal Dinamo
:
0
HMNK Rijeka
 

NAJAVA

U Draženovom domu sprema se prava ludnica, dvoboj dviju najboljih malonogometnih momčadi ove sezone u sklopu hrvatskog Malonogometnog kupa. Prvu utakmicu igrat će Futsal Dinamo i HMNK Rijeka, a svi su na nogama očekujući vatreni susret.

Za Dinamo je ovo prilika koja se ne propušta. Momčad još uvijek čeka trofej Kupa kako bi popunila svoju vitrinu uspjeha. Iako su Plavi višestruki osvajači prvenstva i Superkupa, ovaj trofej im još uvijek izmiče. Prošle godine u finalu su ih, u neizvjesnoj utakmici s ukupnih 8:7, svladali igrači Torcide.

Ove sezone Dinamo ima novu priliku, ali zadatak neće biti lak. Rijeka trenutno drži prvo mjesto u prvenstvu s 33 boda, dva više od Dinama.

Uzbuđenje raste i među navijačima. Dvorana u Rijeci već je rasprodana za uzvrat, dok se u Zagrebu očekuje spektakl. Cibona će biti ispunjena do posljednjeg mjesta, a Bad Blue Boysi pripremaju atmosferu za pamćenje. Sve je spremno za dvoboj koji obećava adrenalin, golove i nezaboravne trenutke za sve ljubitelje malog nogometa.

Futsal DinamoRijekaFinale KupaKup
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike