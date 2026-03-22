BRAVOOO

Povijest u Poreču! Hrvatska futsal reprezentacija gluhih razbila Tursku i uzela prvu europsku medalju

Povijest u Poreču! Hrvatska futsal reprezentacija gluhih razbila Tursku i uzela prvu europsku medalju
Foto: Piotr Dziurman/imageBROKER/Profimedia

Prva je to medalja za hrvatsku reprezentaciju na europskim prenstvima.

22.3.2026.
18:42
Hina
Piotr Dziurman/imageBROKER/Profimedia
Hrvatska futsalska reprezentacija gluhih osvojila je brončanu medalju na 7. Europskom prvenstvu u futsalu za gluhe u Poreču nakon što je u utakmici za treće mjesto uvjerljivo svladala Tursku sa 6-2.

Prva je to medalja za hrvatsku reprezentaciju na europskim prenstvima.

Hrvatska je bolje otvorila susret, a do vodstva je stigla u 9. minuti, kada je Anton Lalić zabio za 1-0. Turska je uspjela izjednačiti u 16. minuti preko Serifa Memeta, no hrvatska reprezentacija odgovorila je prije odlaska na odmor, u 19. minuti ponovno je pogodio Lalić.

U nastavku je Hrvatska pojačala ritam i potpuno prelomila utakmicu. Mirko Vukić povisio je na 3-1, potom je Mario Jakovljević povećao na 4-1, da bi Vukić svojim drugim pogotkom zabio za 5-1. Turska je uspjela smanjiti na 5-2, a strijelac je bio Fatih Kaya, no završnu riječ imala je Hrvatska. Josip Jakovljević postavio je konačnih 6-2 i potvrdio veliko slavlje hrvatske reprezentacije.

"Ovo je veliko treće mjesto, iako ostaje žal što nije prvo. Prije svega želio bih se zahvaliti svim navijačima koji su došli u velikom broju i pružili nam veliku podršku, kao i svima koji su sudjelovali u organizaciji te cijeloj Hrvatskoj koja nas je pratila i podržavala. Vidimo se na sljedećem natjecanju," bit ćemo još bolji," kazao je vratar Ilija Perak.

FutsalReprezentacija Hrvatske

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
