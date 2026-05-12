Sanchez uoči finala Kupa: 'Nadam se da će odluke suca ovoga puta biti poštene'

Rijeka će u srijedu protiv Dinama na Opus Areni igrati svoje 11. finale Hrvatskog nogometnog kupa. Momčad s Kvarnera pokušat će doći do osme titule. Rijeka je i branitelj naslova u Kupu, a želja im je i Dinamu onemogućiti osvajanje dvostruke krune.

Uoči puta u Osijek presicu je u Rijeci održao trener Victor Sanchez. "Pred nama je finale Hrvatskog kupa, posebna utakmica. Svi, vjerujem, dijelimo isto mišljenje, a to je da su finala najljepše utakmice u nogometu. Nije baš uobičajeno imati tu priliku, igrati finala, jer nije ih lako izboriti. Mi smo u tome uspjeli s našom motivacijom.

Pripremamo finale kao svaku drugu utakmicu, jer za nas je svaka utakmica finale, svakoj dajemo istu važnost. No, znamo kolika je važnost ove utakmice, koja nam pruža priliku osvojiti trofej. Imamo veliki motiv i priliku imati poseban dan s našim navijačima. Bit će tamo gotovo tri tisuće naših navijača i nadam se da ćemo osvojiti trofej", rekao je u uvodu Sanchez.

Toni Fruk i Samuele Vignato odigrali su povratničke minute prošloga vikenda protiv Vukovara.

"Oni se vraćaju poslije ozljeda i svaki je dan važan. Obojica su dobili minute u posljednjoj utakmici. Toni je igrao posljednje dvije utakmice, kod njega proces ide brže od Vignata. No, vjerujem da obojica mogu zaigrati u ovoj utakmici" otkrio je njihovo stanje španjolski stručnjak.

Dinamo je slavio u dva međusobna susreta ove sezone, dok su dva završila remijem.

Bit će to teška utakmica. Prvenstveni ogledi pokazali su da se možemo nositi s njima. U tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se da će sudac imati jako dobar dan kada su u pitanju odluke, jer u dvije utakmice u Maksimiru bilo je odluka protiv nas. Ne govorim o namjeri jer se pogreške događaju i sucima. Nadam se da će odluke biti poštene, precizne i po pravilima. Očekujem fer finale. Za nas je to velik izazov.

U te dvije utakmice platili smo cijenu za naše pogreške. Ako i maknemo te sudačke odluke, platili smo cijenu upravo za te pogreške. Pokušat ćemo izbjeći takve pogreške, biti na pravoj razini u obrani i napadu. U dobrom smo trenutku, igrači su na odličnoj razini po pitanju fizičke spreme, stava, organizacije igre. To nam daje puno samopouzdanja uoči finala", zaključio je Sanchez.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su golovi kojima je Rijeka izborila finale Kupa